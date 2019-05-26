Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 2 - MKE Ankaragücü: 1 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig’in son haftasında Göztepe sahasında MKE Anaragücü’nü konuk etti.

Spor Toto Süper Lig’in son haftasında Göztepe sahasında MKE Anaragücü’nü konuk etti. Mücadeleden 2-1’lik skor ile ayrılan Göztepe ligde kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

69. dakikada Titi’den şık bir çalımla sıyrılan Orgill’in sol çaprazdan yaptığı vuruşta Beto meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı.

74. dakikada Canteros’un kullandığı köşe vuruşunda arka direkte kafayı vuran Pazdan takımına eşitliği getirdi.

75. dakikada Halil’in pasında topla buluşan Serdar’ın yakın mesafeden vuruşunda Korhan topu çıkardı. Seken topu önünde bulan Castro’nun vuruşunda top az farkla auta gitti.

81. dakikada Borges’in kullandığı serbest vuruşta top ceza sahası içinde Cebrail’in eline çarpınca VAR odasından gelen uyarı sebebiyle Cüneyt Çakır saha kenarında bulunan VAR kontrol ekranından pozisyonu izledi ve Göztepe lehine penaltı kararı verdi.

84. dakikada topun başına geçen Deniz, kaleci ve topu ayrı köşelere yolladı. 2-1



Stat: Bornova

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx

Göztepe: Beto xx, Gassama xx, Alpaslan xx, Titi xx, Berkan xx, Poko xx, Castro xx, Deniz xx, Halil xx (Lumor dk. 90+1 ?), Serdar xx (Reis dk. 87 ?), Jerome xx (Borges dk. 70 x)

Yedekler: Göktuğ, Gouffran, Ngando, Yasin, Yalçın, Tayfur, Hakan

Teknik Direktör: Tamer Tuna

MKE Ankaragücü: Korcan xx, Kitsiou xx, Alihan xx, Pazdan xx, Cebrail xx (Sedat dk. 90 ?), Moke xx, Canteros xx, Scarione xx (Sadaev dk. 46 x), Sacko xx, İlhan xx (Mehmet dk. 72 x), Orgill xx

Yedekler: Altay, Mahmut, Mert, Ender, Kaan, Furkan

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Goller: Alpaslan (dk. 14), Deniz (dk. 84 pen.) (Göztepe), Pazdan (dk. 74) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Alihan, Cebrail (MKE Ankaragücü)

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