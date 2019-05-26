Spor Toto Süper Lig: Göztepe 1 - MKE Ankaragücü 0 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig’in son haftasında Göztepe sahasında MKE Anaragücü’nü konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig’in son haftasında Göztepe sahasında MKE Anaragücü’nü konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada ceza sahası dışından Serdar’ın şutunda top az farkla direğin üzerinden dışarıya çıktı.

7. dakikada Gassama’nın pasıyla ceza sahasına sokulan Halil’in bekletmeden vuruşunda top kaleci Korhan’da kaldı.

14. dakikada Serdar’ın kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Alpaslan’ın kafa vuruşu ağlarla buluştu. 1-0

40. dakikada Serdar’ın kullandığı kornerde penaltı üzerinden Deniz kafayı vurdu, top kaleci Korhan’da kaldı.



Stat: Bornova

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx

Göztepe: Beto xx, Gassama xx, Alpaslan xx, Titi xx, Berkan xx, Poko xx, Castro xx, Deniz xx, Halil xx, Serdar xx, Jerome xx

Yedekler: Göktuğ, Borges, Gouffran, Ngando, Lumor, Yasin, Yalçın, Tayfur, Hakan

Teknik Direktör: Tamer Tuna

MKE Ankaragücü: Korcan xx, Kitsiou xx, Alihan xx, Pazdan xx, Cebrail xx, Moke xx, Canteros xx, Scarione xx, Sacko xx, İlhan xx, Orgill xx

Yedekler: Altay, Sedat, Mehmet, Mahmut, Mert, Ender, Sadaev, Kaan, Furkan

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Gol: Alpaslan (dk. 14) (Göztepe)

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