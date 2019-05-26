0553 313 94 23

Spor Toto Süper Lig: Göztepe 1 - MKE Ankaragücü 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in son haftasında Göztepe sahasında MKE Anaragücü’nü konuk ediyor.

26 Mayıs 2019 Pazar 19:55
Spor Toto Süper Lig: Göztepe 1 - MKE Ankaragücü 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in son haftasında Göztepe sahasında MKE Anaragücü’nü konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


3. dakikada ceza sahası dışından Serdar’ın şutunda top az farkla direğin üzerinden dışarıya çıktı.


7. dakikada Gassama’nın pasıyla ceza sahasına sokulan Halil’in bekletmeden vuruşunda top kaleci Korhan’da kaldı.


14. dakikada Serdar’ın kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Alpaslan’ın kafa vuruşu ağlarla buluştu. 1-0


40. dakikada Serdar’ın kullandığı kornerde penaltı üzerinden Deniz kafayı vurdu, top kaleci Korhan’da kaldı.



Stat: Bornova


Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx


Göztepe: Beto xx, Gassama xx, Alpaslan xx, Titi xx, Berkan xx, Poko xx, Castro xx, Deniz xx, Halil xx, Serdar xx, Jerome xx


Yedekler: Göktuğ, Borges, Gouffran, Ngando, Lumor, Yasin, Yalçın, Tayfur, Hakan


Teknik Direktör: Tamer Tuna


MKE Ankaragücü: Korcan xx, Kitsiou xx, Alihan xx, Pazdan xx, Cebrail xx, Moke xx, Canteros xx, Scarione xx, Sacko xx, İlhan xx, Orgill xx


Yedekler: Altay, Sedat, Mehmet, Mahmut, Mert, Ender, Sadaev, Kaan, Furkan


Teknik Direktör: Mustafa Kaplan


Gol: Alpaslan (dk. 14) (Göztepe)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 19:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Spor Toto Süper Lig: Göztepe 1 - MKE Ankaragücü 0 (İlk yarı)
    1. Spor Toto Süper Lig: Göztepe 1 - MKE..
    2. ABD'de hortum can aldı
    3. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    4. Malatya’da zincirleme trafik kazası
    5. Yaşlı çift, alevlerin arasından son..
    6. Diyarbakır'da dehşet! Polis, kadın..
    7. Bir yanda sevinç, diğer yanda hüzün
    8. Türk Telekom Başkanı Tahsin Yılmaz..
    9. Tahincioğlu Basketbol Ligi: Türk..
    10. Spor Toto Süper Lig: E. Y...
    11. 2019 TOSFED Baja Kupası
    12. Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve..
    13. Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 - MKE..
    14. Ümit Özat ve Fatih Terim kafalarına..
    15. Fatih Terim: "Bir hayalimiz var tüm..
    16. Gaziantep ve Gazze birlikte iftar açtı
    17. Hatayspor - Adana Demirspor maçının..
    18. Elmas’ın ailesi tribünde
    19. Takım sahada, Soldado tribünde
    20. Maçın ardından
    21. Hatayspor - Adana Demirspor maçının..
    22. Kadıköy’de tribünler boş kaldı
    23. Dünyaya servis ettiler! ABD'den füze..
    24. Aydın MHP’den Ülkücü Şehitleri Anma..
    25. Yurtdışı Türkleri Başkanı Eren,..
    26. Yol vermeme kavgasında silahla vurulan..
    27. Trakya’da doğalgazdan sonra kömür..
    28. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hafızlık ve..
    29. Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 -..
    30. Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 -..
    Ekrem İmamoğlu’nun 15 yalanına 15 tokat
    Ekrem İmamoğlu’nun 15 yalanına 15 tokat
    Milli Görüşçülerden açıklama: İmamoğlu’ndan Erdoğan çıkmaz!
    Milli Görüşçülerden açıklama: İmamoğlu’ndan Erdoğan çıkmaz!
    Kadınlı erkekli gizli yogaya baskın! Tutuklandılar
    Kadınlı erkekli gizli yogaya baskın! Tutuklandılar
    CHP’li Tunç Soyer’i, CHP’li Mansur Yavaş yalanladı: “Tunç Bey...”
    CHP’li Tunç Soyer’i, CHP’li Mansur Yavaş yalanladı: “Tunç Bey...”
    Dünyada ilk defa Türkiye'de yapıldı... Kur savaşı açanların ve faiz lobisinin kabusu olacak
    Dünyada ilk defa Türkiye'de yapıldı... Kur savaşı açanların ve faiz lobisinin kabusu olacak

    Günün Karikatürü

    26 Mayıs 2019
    Numan Kurtulmuş sonuçları paylaştı: Araştırmalar ‘Asgari yüzde 65’ diyor
    Numan Kurtulmuş sonuçları paylaştı: Araştırmalar ‘Asgari yüzde 65’ diyor
    Türkiye'den NATO'ya Patriot ve Samp-T talebi
    Türkiye'den NATO'ya Patriot ve Samp-T talebi