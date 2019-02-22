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Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 23.

22 Şubat 2019 Cuma 21:28
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Göztepe sahasında Trabzonspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk devresi konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


3. dakikada Sosa’nın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta top direğin yanında auta çıktı.


20. dakikada Castro çok uzaklardan şansını denedi, meşin yuvarlak dışarı gitti.


27. dakikada Rodallega’nın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Yusuf’un şutunda kaleci Beto topu ayaklarıyla çıkardı, dönen topu kafayla tamamlayan Rodallega takımını öne geçirdi. 0-1



Stat: Bornova


Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Süleyman Özay xx, Hakan Yemişken xx


Göztepe: Beto xx, Gassama xx, Kadu xx, Titi xx, Berkan xx, Poko xx, Borges xx, Castro xx, Yasin xx, Serdar xx, Jerome xx


Yedekler: Göktuğ, Alpaslan, Halil, Ghilas, Gouffran, Ngando, Reis, Yalçın, Deniz, Tayfur


Teknik Direktör: Kemal Özdeş


Trabzonspor: Uğurcan xx, Kamil Ahmet xx, Hosseini xx, Hüseyin xx, Novak xx, Abdülkadir Parmak xx, Yusuf xx, Sosa xx, Ekuban xx, Nwakaeme xx, Rodallega xx


Yedekler: Arda, Murat Cem, Toure, Batuhan, Ali Osman


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Gol: Rodallega (dk. 27 )(Trabzonspor)


Sarı kart: Berkan (Göztepe)

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 21:28
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