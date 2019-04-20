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Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - BB.Erzurumspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 29.

20 Nisan 2019 Cumartesi 19:54
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - BB.Erzurumspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 29. hafta karşılaşmasında Göztepe, sahasında BB.Erurumspor’u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı Erzurumspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


9. dakikada Emrah’ın kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Leo kafayı vurdu, top yan ağlarda kaldı.


15. dakikada Obertan’ın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta Beto’nun çeldiği top Sunu’nun önüne düştü. Sunu’nun vuruşunda kaleci Beto meşin yuvarlağı kornere çeldi.


23. dakikada Serdar penaltı noktasındaki Tayfur’a ortaladı, Tayfur’un şutunda top yandan auta gitti.


25. dakikada Emrah’ın ortasına iyi yükselen Taylan, düzgün bir kafa vuruşuyla Beto’yu avladı.



Stat: Bornova


Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx


Göztepe: Beto xx, Poko xx, Reis xx, Berkan xx, Lumor xx, Borges xx, Castro xx, Gouffran xx, Tayfur xx, Serdar xx, Deniz xx


Yedekler: Göktuğ, Eren, Ngando, Yasin, Yalçın, Jerome, Hakan


Teknik Direktör: Tamer Tuna


BB.Erzurumspor: Sehic xx, Tolga xx, Kanstrup xx, Leo xx, Hakan xx, Taylan xx, İbrahim xx, Obertan xx, Sunu xx, Emrah xx, Eduok xx


Yedekler: Hakan, Munsy, Serkan, Samed, Opseth, Tshabalala, Lokman, Sefa, Scuk, Kone xx


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


Gol: Taylan (dk. 25) (BB.Erzurumspor)


Sarı kart: Hakan (BB.Erzurumspor)

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Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 19:54
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