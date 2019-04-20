Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - BB.Erzurumspor: 1 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig’in 29.

Spor Toto Süper Lig’in 29. hafta karşılaşmasında Göztepe, sahasında BB.Erurumspor’u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı Erzurumspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Emrah’ın kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Leo kafayı vurdu, top yan ağlarda kaldı.

15. dakikada Obertan’ın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta Beto’nun çeldiği top Sunu’nun önüne düştü. Sunu’nun vuruşunda kaleci Beto meşin yuvarlağı kornere çeldi.

23. dakikada Serdar penaltı noktasındaki Tayfur’a ortaladı, Tayfur’un şutunda top yandan auta gitti.

25. dakikada Emrah’ın ortasına iyi yükselen Taylan, düzgün bir kafa vuruşuyla Beto’yu avladı.



Stat: Bornova

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx

Göztepe: Beto xx, Poko xx, Reis xx, Berkan xx, Lumor xx, Borges xx, Castro xx, Gouffran xx, Tayfur xx, Serdar xx, Deniz xx

Yedekler: Göktuğ, Eren, Ngando, Yasin, Yalçın, Jerome, Hakan

Teknik Direktör: Tamer Tuna

BB.Erzurumspor: Sehic xx, Tolga xx, Kanstrup xx, Leo xx, Hakan xx, Taylan xx, İbrahim xx, Obertan xx, Sunu xx, Emrah xx, Eduok xx

Yedekler: Hakan, Munsy, Serkan, Samed, Opseth, Tshabalala, Lokman, Sefa, Scuk, Kone xx

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Gol: Taylan (dk. 25) (BB.Erzurumspor)

Sarı kart: Hakan (BB.Erzurumspor)

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