Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - BB.Erzurumspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig’in 29.20 Nisan 2019 Cumartesi 19:54
Spor Toto Süper Lig’in 29. hafta karşılaşmasında Göztepe, sahasında BB.Erurumspor’u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı Erzurumspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada Emrah’ın kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Leo kafayı vurdu, top yan ağlarda kaldı.
15. dakikada Obertan’ın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta Beto’nun çeldiği top Sunu’nun önüne düştü. Sunu’nun vuruşunda kaleci Beto meşin yuvarlağı kornere çeldi.
23. dakikada Serdar penaltı noktasındaki Tayfur’a ortaladı, Tayfur’un şutunda top yandan auta gitti.
25. dakikada Emrah’ın ortasına iyi yükselen Taylan, düzgün bir kafa vuruşuyla Beto’yu avladı.
Stat: Bornova
Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx
Göztepe: Beto xx, Poko xx, Reis xx, Berkan xx, Lumor xx, Borges xx, Castro xx, Gouffran xx, Tayfur xx, Serdar xx, Deniz xx
Yedekler: Göktuğ, Eren, Ngando, Yasin, Yalçın, Jerome, Hakan
Teknik Direktör: Tamer Tuna
BB.Erzurumspor: Sehic xx, Tolga xx, Kanstrup xx, Leo xx, Hakan xx, Taylan xx, İbrahim xx, Obertan xx, Sunu xx, Emrah xx, Eduok xx
Yedekler: Hakan, Munsy, Serkan, Samed, Opseth, Tshabalala, Lokman, Sefa, Scuk, Kone xx
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Gol: Taylan (dk. 25) (BB.Erzurumspor)
Sarı kart: Hakan (BB.Erzurumspor)
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