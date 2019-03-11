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Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 5 - Antalyaspor: 0(Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 25.

11 Mart 2019 Pazartesi 22:07
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 5 - Antalyaspor: 0(Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasının kapanış maçında Galatasaray, sahasında Antalyaspor’u ağırladı. Mücadele sarı-kırmızılıların 5-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


62. dakikada sağ köşeden kullanılan kornerde Bahadır’ın kafa vuruşu direkten döndü. Galatasaray savunmasının uzaklaştırmak isteği topu önünde bulan Diego’nun ceza sahası dışından gelişine çektiği şutu Muslera güçlükle kornere çeldi.


65. dakikada Behanda’nın ara pasında ceza alanı içinde tola buluşan Onyekuru’nun bekletmeden yaptığı vuruşta top filelerle buluştu. 2-0


68. dakikada Feghouli’nin sağ kanattan açtığı ortada Ndiaye, Antalyasporlu Bahadır’dan seken topu filelerle buluşturdu. 3-0


78.dakikada Ndiaye’nin kendi yarı alanından attığı ara pasta topla buluşan Feghouli, ceza alanı içinde boş pozisyondaki Onyekuru’yu gördü. Kaleci ile karşı karşıya kalan Onyekuru, kendisinin ikinci, takımının da dördüncü golünü kaydetti. 4-0


81. dakikada Mairano’dan topu kapan Serdar Özkan’ın, sol köşeden çektiği şutu Muslera kornere çeldi.


87. dakikada Feghouli’nin Belhanda’ya attığı pasta araya giren Diagne, düzgün bir vuruşla topu Boffin’in sağından filelerle buluşturdu. Ancak gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.


90+4. dakikada Onyekuru’nun pasında Belhanda’nın sert şutu Boffin’den döndü. Boşta kalan topu Diagne kafayla tamamladı ve maçın skorunu ilan etti. 5-0



Stat: Türk Telekom


Hakemler: Arda Kardeşler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Kemal Yılmaz xx


Galatasaray: Muslera xxx, Mariano xxx, Lyuindama xx, Marcao xx, Emre Taşdemir xxx (Linnes dk. 75 x), Ndiaye xxx (Mitroglou dk. 80 ?), Belhanda xxx, Feghouli xxx, Onyekuru xxxx, Emre Akbaba xx (Donk dk. 46 x), Diagne xx


Yedekler: İsmail, Ahmet, Selçuk, Ömer Bayram, Semih, Muğdat, Yunus


Teknik Direktör: Fatih Terim


Antalyaspor: Boffin x, Celustka x, Bahadır xx, Diego x, Chico x (Cissokho dk. 82 ?), Hakan Özmert xx, Charles x (Serdar Özkan dk. 72 x), Doğukan x (Drole dk. 62 x), Amilton x, Fredy xx, Doukara x


Yedekler: Ferhat, Osman, Zeki, Yekta, Harun, Ozan, Mevlüt


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Goller: Feghouli (dk. 17), Onyekuru (dk. 65 ve 78), Ndiaye (dk. 68), Diagne (dk. 90+4) (Galatasaray)


Sarı Kartlar: Ndiaye, Luyindama (Galatasaray), Charles (Antalyaspor)

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 22:07
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