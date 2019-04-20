Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 3 - İM Kayserispor: 1 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig’in 29.

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında zirve mücadelesi veren Galatasaray, İstikbal Mobilya Kayserispor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 3-1’lik üstünlüğüyle tamamlanırken İstikbal Mobilya Kayserispor’da Lopes, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

15. dakikada gelişen Kayserispor atağında Ndiaye’nin müdahale edemediği top Chery’de kaldı. Bu futbolcunun pasında bomboş pozisyondaki Kravets topu ağlara gönderdi. 0-1

16. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Fernando uzaktan çok sert vurdu. Kaleci Lung’dan dönen topu Diagne tamamlayarak eşitliği sağladı. 1-1

22. dakikada Deniz Türüç’ün sağdan ceza sahası içine yaptığı ortada Umut Bulut bekletmeden plasesini yaptı ancak kaleci Muslera topu kontrol etmeyi başardı.

31. dakikada savunmanın yaptığı hatada topu kapan Chery rakibinden şık bir çalımla sıyrılıp pasını verdi. Muslera ile karşı karşıya gelen Sapunaru’nun aşırtma vuruşunda top direğin dibinden auta çıktı.

34. dakikada Deniz Türüç rakibinden kaptığı topu savunmanın arkasına sarkan Chery’ye aktardı. Bu futbolcunun şutunda top az farkla auta çıktı.

36. dakikada Kayserispor yine sağdan Deniz’le geldi. Deniz Türüç’ün pasında savunmadan önce topa vuran Umut Bulut, müsait pozisyondan yararlanamadı.

38. dakikada Marcao’nun ceza sahası dışından çektiği şutta Lopes topa elle müdahale etti. Hakem Arda Kardeşler, bu pozisyonda Lopes’e ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterirken penaltı kararı verdi.

42. dakikada Lopes’in elle oynaması sonucunda kazanılan penaltı vuruşunda topun başına Diagne geldi. Bu futbolcu topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi. 2-1

44. dakikada Belhanda’nın pasıyla ceza sahasına giren Mariano, kale önündeki Diagne’yi gördü. Bu futbolcu müsait pozisyonda topu auta attı.

45+4. dakikada gelişen Galatasaray atağında Mariano sağ kanattan savunmanın arkasına ortaladı. Bu noktada içeriye kat eden Nagatomo kafa vuruşuyla farkı 2’ye çıkaran isim oldu. 3-1



Stat: Türk Telekom

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, Hakan Yemişken xx

Galatasaray: Muslera xxx, Donk xx, Marcao xx, Nagatomo xxx, Ndiaye x, Fernando xx, Feghouli xxx, Belhanda xx, Emre Akbaba xxx, Diagne xxx

Yedekler: İsmail, Ahmet, Selçuk, Linnes, Ömer, Mitroglou, Emre Taşdemir, Yunus, Gökay, Muğdat

Teknik Direktör: Fatih Terim

İM Kayserispor: Lung xx, Lopes x, Levent xx, Kana Bıyık xxx, Kucher xx, Sapunaru xxx, Hüseyin Acar xx, Deniz xxx, Chery xxx, Umut xx, Kravets xxx

Yedekler: Muammer, Bilal, Emre Demir, Nurettin, Varela, Hakan, Adem, Mert

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goller: Kravets (dk. 15) (İM Kayserispor), Diagne (dk. 16 ve dk. 42 pen.), Nagatomo (dk. 45+4) (Galatasaray)

Kırmızı kart: Lopes (dk. 38) (İ.M.Kayserispor)

Sarı kartlar: Umut Bulut (İM Kayserispor), Emre Akbaba (Galatasaray)

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