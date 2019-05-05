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Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 31.

05 Mayıs 2019 Pazar 21:12
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında oynanan derbi mücadelesinde Galatasaray, Beşiktaş’ı konuk etti. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi 2-0 kazanarak liderliğe yükseldi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


55. dakikada Mariano’nun kullandığı taç atışını alan Diagne, ara pasını Fernando’ya çıkardı. İlk şutu Karius’tan dönen Fernando, ikinci hamlesinde topu filelere gönderdi ve farkı ikiye çıkardı. 2-0


58. dakikada Mariano’nun ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Diagne’nin sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşu Karius iki hamlede kontrol etti.


60. dakikada Adem Ljajic’in çizgiye inerek yaptığı ortada penaltı noktasında kafa ile vuran Vida’nın topu, altı pas üzerinde bulunan takım arkadaşı Dorukhan’dan döndü.


62. dakikada Lens’in sol kanattan içeri ortasında altı pas üzerinde Adem Ljajic’in dokunuşunda Muslera topu kornere gönderdi.


66. dakikada Fernando’nun çizgiye inip, penaltı noktası üzerinde çıkarttığı topla buluşan Onyekuru’nun şutu farklı bir şekilde üstten auta çıktı.


77. dakikada sol çaprazdan Adem Ljajic’in kullandığı serbest vuruşu Muslera kolayca kontrol etti.


82. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Lens’in ceza alanı içinden penaltı noktası üzerine çevirdiği topta Burak Yılmaz’ın şutunu Muslera çizgi üzerinde kontrol etti.


90+2. dakikada Kagawa’nın pasında sol çaprazda topa buluşan Burak’ın şutu direğin yanında auta çıktı.



Stat: Türk Telekom


Hakemler: Bülent Yıldırım xx, Serkan Ok xx, Asım Yusuf Öz xx


Galatasaray: Muslera xxx, Mariano xxx, Luyindama xxx, Marcao xxx, Nagatomo xxx, Donk xxx (Selçuk dk. 81 ?), Fernando xxxx, Feghouli xxx (Emre Akbaba dk. 90 +1 ?), Onyekuru xxxx (Linnes dk. 90+5 ?), Belhanda xx, Diagne xxx


Yedekler: İsmail, Ahmet, Ömer, Semih, Emre Taşdemir, Yunus, Muğdat


Teknik Direktör: Fatih Terim


Beşiktaş: Karius xx, Gökhan xxx (Adriano dk. 53 x), Mirin xx, Vida x, Caner x (Quaresma dk. 57 x), Atiba xx, Necip xx, Dorukhan x (Kagawa dk. 75 x), Lens x, Adem Ljajic xx, Burak Yılmaz xx


Yedekler: Utku, Oğuzhan, Mustafa Pektemek, Roco, Güven, Muhayer, Larin


Teknik Direktör: Şenol Güneş


Goller: Onyekuru (dk. 44), Fernando (dk. 55) (Galatasaray)


Sarı kartlar: Belhanda, Onyekuru (Galatasaray), Lens, Caner, Vida, Adem, Gökhan, Necip, Kagawa (Beşiktaş)

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Haber Tarihi: 05 Mayıs 2019 Pazar 21:12
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