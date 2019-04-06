Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Evkur Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig’in 27.

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray, sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor.Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile noktalandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

13. dakikada sağ taraftan Mariano’nun içeri çevirdiği topa kale önünde Diagne’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

22. dakikada sol taraftan Emre Akbaba’nın ortasında ön direkte Diagne’nin ayak dışıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

29. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Emre Akbaba’nın rakibini çalımlayarak girdiği ceza sahasında dar açıdan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Farnolle’den oyun alanına geri döndü.

31. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Kamara, pasını ceza yayı üzerindeki Donald’a verdi. Donald’ın bekletmeden pasında ceza sahası içi sol çaprazında Adem topun sahibi oldu. Adem’in düzeltip yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muslera’da kaldı.

33. dakikada Onyekuru’nun pasında sağ kanatta topla buluşan Marino’nun ortasında ön direkte Diagne’nin vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

34. dakikada Belhanda’nın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Onyekuru’nun düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Farnolle kornere çeldi.

35. dakikada sol taraftan Linnes’in içeri çevirdiği topa penaltı noktası yakınlarında Feghouli’nin gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti.

38. dakikada mücadelenin hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, Feghouli’nin gol pozisyonu öncesinde ofsayt tespit edilmesi gerekçesiyle VAR’ı dinleyerek atılan golü iptal etti.

45+4. dakikada Onyekuru’nun ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Linnes, Murat Yıldırım’ın müdahalesi ile yerde kalınca hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi.

45+7. dakikada Diagne’nin kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Farnolle’ün solundan ağlara gitti. 1-0



Stat: Türk Telekom

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Mustafa Sönmez xx, Asım Yusuf Öz xx

Galatasaray: Muslera xx, Mariano xx, Donk xx, Marcao xx, Linnes xxx, Fernando xx, Belhanda xx, Feghouli xx, Onyekuru xxx, Emre Akbaba xxx, Diagne xxx

Yedekler: İsmail Çipe, Ahmet Çalık, Selçuk, Sinan, Ömer, Semih Kaya, Emre Taşdemir, Yunus Akgün, Muğdat Çelik

Teknik Direktör: Fatih Terim

Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Chebake xx, Mina xx, Robin Yalçın xx, Bülent Cevahir xx, Murat Yıldırım x, Donald xx, Aleksic xx, Adem xx, Guilherme xx, Aboubakar xx

Yedekler: Abdulsamed, Ömer Şişmanoğlu, Eren Tozlu, Pereira, Sincere, Erkan Kaş, Rahman Buğra xx, Dia, Koulossa

Teknik Direktör: Erol Bulut

Gol: Diagne (dk. 45+7 pen.) (Galatasaray)

Sarı kart: Mariano (Galatasaray)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.