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Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 25.

11 Mart 2019 Pazartesi 20:57
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasının kapanış maçında Galatasaray, sahasında Antalyaspor’u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-kırmızılıların 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


17. dakikada Diagne’nin sol kanattan uzun pasını alan Feghouli’nin ceza sahası dışından çektiği şut, Antalyasporlu Doğukan’a çarparak ağlarla gitti. 1-0


35. dakikada Hakan Özmert’in sağ köşeden kullandığı kornerde ortaya iyi yükselen Bahadır’ın yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunu Muslera güçlükle üstten kornere çeldi.


37. dakikada Onyekuru’nun pasında Diagne’nin ceza sahası çizgisi üzerinden sol ayağıyla çektiği sert şut üstten auta çıktı.


40. dakikada Lyuindama ile girdiği ikili mücadelede topu kapan Duokara’nın sert şutunu Muslera kornere çeldi.



Stat: Türk Telekom


Hakemler: Arda Kardeşler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Kemal Yılmaz xx


Galatasaray: Muslera xxx, Mariano xx, Lyuindama xx, Marcao xx, Emre Taşdemir xx, Ndiaye xx, Belhanda xx, Feghouli xxx, Onyekuru xx, Emre Akbaba xx, Diagne x


Yedekler: İsmail, Ahmet, Selçuk, Linnes, Donk, Ömer Bayram, Semih, Muğdat, Yunus, Mitroglou


Teknik Direktör: Fatih Terim


Antalyaspor: Boffin x, Celustka x, Bahadır x, Diego x, Chico x, Hakan Özmert xx, Charles x,Doğukan x, Amilton x, Fredy x, Doukara x


Yedekler: Ferhat, Osman, Zeki, Drole, Yekta, Serdar Özkan, Harun, Ozan, Cissokho, Mevlüt


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Gol: Feghouli (dk. 17) (Galatasaray)


Sarı Kartlar: Ndiaye (Galatasaray), Charles (Antalyaspor)

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 20:57
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