Süper Lig: Galatasaray: 0 - Akhisarspor: 0 (Maç devam ediyor) Spor Toto Süper Lig’in 23.

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray, Akhisarspor’u konuk ediyor. Mücadelede 25 dakika geride kalırken golsüz eşitlik sürüyor.

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