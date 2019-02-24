Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 0 - Akhisarspor: 0(İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig’in 23.24 Şubat 2019 Pazar 19:56
Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray, taraftarı önünde Akhisaspor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada Marcao’nun ara pasında Onyekuru ceza sahasına sarktı. Akhisar savunması topu güçlükle kornere gönderdi.
8. dakikada Mariano’nun sağ kanattan açtığı ortaya Onyekuru vurdu ancak top savunmanın müdahalesiyle kornere çıktı.
14. dakikada gelişen Akhisar atağında sağ çaprazda topla buluşan Onur Ayık, rakibini ekarte ederek çektiği sert şutu, Muslera çelmeyi başardı.
23. dakikada Ndiaye’nin savunma arkasına attığı topu Feghouli, Mitroglou’ya çıkardı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Yunan golcü, Lukac’ı geçemedi.
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Serkan Ok xx, İsmail Şencan xx
Galatasaray: Muslera xxx, Mariano xx, Luyindama xxx, Marcao xxx, Nagatomo xx, Ndiaye xxx, Emre Akbaba xx, Belhanda xx, Feghouli xx, Onyekuru xx, Mitroglou x
Yedekler: İsmail, Ahmet, Selçuk, Sinan, Donk, Ömer, Semih, Emre Taşdemir, Yunus, Muğdat
Teknik Direktör: Fatih Terim
Akhisarspor: Lukac xxx, Zeki xx, Cocalic xxx, Caner xx, Kadir xx, Rotman xx, Sissoko x, Aykut xx, Onur xxx, Barbosa xxx, Manu x
Yedekler: Bora, Musa Nizam, Göksu, Bilal Kısa, Regattin, Cikaleshi, Bokila
Teknik Sorumlu: Cem Kavçak
Sarı Kartlar: Mariano, Emre Akbaba (Galatasaray), Zeki, Rotman (Akhisarspor)
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