Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Çaykur Rizespor: 2 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig’in 24.

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe, taraftarı önünde Çaykur Rizespor’u ağırladı. Mücadele, sarı-lacivertlilerin 3-2’lik üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada sağ kanattan Moses’in ortasında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Hasan Ali’nin sert şutunu kaleci Gökhan çeldi.

55. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Vedat Muriç’in pasında arka direkte boşta kalan Melnjak, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-2

62. dakikada kazanılan frikikte topun başına gelen Valbuena’nın sert şutu sağ direğin dibinden dışarı çıktı.

66. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Muriç’in Skrtel’den sıyrılarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

80. dakikada Mehmet Ekici’nin ortasına yükselmek isteyen Serdar Aziz, Saadane’nin dirsek müdahalesiyle yerde kalınca hakem Umut Meler, beyaz noktayı gösterdi.

84. dakikada topun başına gelen Moses, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-2

90+5. dakikada Rize savunmasını kontratakla yakalayan Fenerbahçe’de, Mehmet Ekici’nin ceza alanından sert şutunu kaleci Gökhan zorlukla çeldi.



Stat: Ülker

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Ceyhun Sesigüzel xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx

Fenerbahçe: Volkan xx, Isla xxx, Skrtel xxx, Serdar xxx, Hasan Ali xxx, Mehmet Topal xxx, Moses xxx (Eljif Elmas dk. 90 ?), Valbuena xxx (Mehmet Ekici dk. 68 xx), Zajc xx (Ayew dk. 57 xx), Tolgay xxx, Soldado xx

Yedekler: Harun, İsmail, Neustaedter, Alper, Şener, Jailson, Frey

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Moroziuk x, Abarhoun xx, Awaziem xx, Melnjak xx, Azubike xx (Musa dk. 85 ?), Abdullah x, Umar Aminu xx (Segovia Samudio dk. 73 x), Nakoulma x (Saadane dk. 46 xx), Boldrin xx, Vedat Muriç xxx

Yedekler: Cihan, Talbi, Mustafa, Çınar, Koray, Mehmet Uslu, Orhan Ovacıklı

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Serdar Aziz (dk. 22), Soldado (dk. 40), Moses ( dk. 84 pen.) (Fenerbahçe), Melnjak (dk. 4 ve 55) (Çaykur Rizespor)

Kırmızı kart: Moroziuk (dk. 42) (Çaykur Rizsespor)

Sarı kartlar: Ayew, Serdar (Fenerbahçe), Abdullah Durak, Saadane (Çaykur Rizespor)

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