Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Antalyaspor: 1 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig’in 34.

Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor’u konuk etti. Mücadele Fenerbahçe’nin 3-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

57. dakikada Dirar’ın İsla’ya göndermek istediği pasta araya giren ve topu kapan Amilton kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlığı auta yolladı.

61. dakikada İsmail Köybaşı’nın ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Ferhat kornere çeldi.

64. dakikada Diego’nun kullandığı serbest vuruşta top Volkan’ın müdahalesinden sonra direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu Dirar kornere yolladı.

69. dakikada Moses’ten pası alan Dirar topu ceza alanı içine koşu yapan Eljif ile buluşturdu. Eljif’İn çektiği sert şut, kaleci Ferhat’ın solundan filelerle buluştu. 2-1

82. dakikada gelişen Antalyaspor atağında Hakan Özmert’in ceza alanı dışından çektiği sert şut az farkla üstten auta çıktı.

90+1. dakikada Jailson’un savunma arkasına gönderdiği pasta Moses’in şutunu ilk pozisyonda kaleci Ferhat çeldi. Dönen topu tekrar alan Moses, meşin yuvarlağı boş filelerle buluşturdu. 3-1



Stat: Ülker

Hakemler: Halis Özkahya xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Yusuf Bozdoğan xx

Fenerbahçe: Volkan xx, Isla xx, Serdar xxx, Sadık xx, Hasan Ali xx (İsmail dk. 46 x), Jailson xx, Mehmet Ekici xxx, Dirar xxx (Oğuz Kağan dk. 83 ?), Eljif xxx, Zajc xxx (Mehmet Topal dk. 68 x), Moses xxx

Yedekler: Berke, Alper, Neustaedter, Abdulcebrail, Yusuf Mert

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Antalyaspor: Ferhat xx, Nazım xxx, Bahadır xx (Hakan dk. 74 x), Diego xx, Tarık Çamdal xx, Chico xx, Amilton xx (Doukara dk. 80 ?), Serdar x, Harun x, Doğukan xx, Mevlüt xx (Drole dk. 75 x)

Yedekler: Ozan, Osman, Zeki, Herman Vardar, Cissokho, Halil İbrahim, Sergen

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Goller: Zajc (dk. 13), Eljif (dk. 69) Moses (dk. 90+1) (Fenerbahçe), Mevlüt (dk. 33) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Jailson (Fenerbahçe), Doğukan, Diego, Amilton (Antalyaspor)

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