0553 313 94 23

Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Demir Grup Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 26.

15 Mart 2019 Cuma 22:47
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Demir Grup Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 26. hafta açılış karşılaşmasında Fenerbahçe, taraftarı önünde Demir Grup Sivasspor’u konuk etti. Sarı-lacivertliler geriye düştükleri karşılaşmada Soldado ve Mehmet Ekici’nin golleriyle 2-1 galip geldi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


48. dakikada Hasan Ali Kaldırım’ın soldan ceza sahası içine yaptığı ortada iyi yükselen Ayew kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.


56. dakikada Moses’in ortasında kaleci Tolgahan topu tokatladı. Boşta kalan meşin yuvarlağa Ayew vurdu ancak savunmaya çarpan top kornere gitti.


69. dakikada kazanılan korner atışını Özer kullandı. Ceza sahası içinde iyi yükselen Papp kafayı vurdu ancak top az farkla üstten auta gitti.


73. dakikada Ndinga’nın pasında topla buluşan Emre soldan ceza sahası içine ortaladı. Penaltı noktası üzerinde bomboş pozisyondaki Özer Hurmacı düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1


74. dakikada santra yapan Fenerbahçe, rakip ceza sahasına uzun oynadı. Soldado’nun kafa vuruşunda savunmadan dönen top yine Soldado’nun önünde kaldı. İspanyol futbolcu beraberliği getiren isim oldu. 1-1


79. dakikada Ayew’in pasında topla buluşan Alper Potuk müsait pozisyonda ceza sahası dışından vuruşunu yaptı ancak topu üstten dışarı yolladı.


80. dakikada Moses’in ara pasında topla buluşan Ayew bekletmeden vuruşunu yaptı ancak kaleci Tolgahan iki hamlede topa sahip oldu.


86. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı top Soldado’da kaldı. Bu futbolcunun pasında son çizgiye inen Hasan Ali’nin pasında arka direkte şutunu çeken Mehmet Ekici topu ağlara gönderdi. 2-1


90+3. dakikada Mert Hakan’ın kullandığı korner atışında Ndinga kafayı vurdu. Kaleye giden topa Ayew kafayla müdahale ederek kornere gönderdi.



Stat: Ülker Stadyumu


Hakemler: Bülent Yıldırım x, Kemal Yılmaz xx, Asım Yusuf Öz xx


Fenerbahçe: Harun xx, Isla xx, Skrtel xxx, Sadık x, Hasan Ali xx, Mehmet Topal x (Mehmet Ekici dk. 54 xxx), Tolgay xx (Jailson dk. 84 ?), Moses xx, Ayew xx, Zajc x (Alper dk. 72 x), Soldado xxx


Yedekler: Volkan, İsmail, Ferdi, Şener, Neustadter, Oğuz Kağan, Eljif


Teknik Direktör: Ersun Yanal


DG Sivasspor: Tolgahan xx, Fatih xx, Bjarsmyr xx (Erdoğan dk. 90 ?), Paul Papp xx, Ziya xx, Hakan Arslan x, Ndinga xx, Douglos xx, Emre xx, Özer xxx (Mert Hakan dk. 83 ?), Dİabate xx


Yedekler: Ali Şaşal, Kone, Uğur, Torje, Rybalka, Alvarez


Teknik Direktör: Hakan Keleş


Goller: Özer Hurmacı (dk. 73) (DG Sivasspor), Soldado (dk. 74), Mehmet Ekici (dk. 86) (Fenerbahçe)


Sarı kartlar: Bjarsmyr, Mert Hakan (DG Sivasspor), Sadık, Harun, Moses (Fenerbahçe)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 22:47
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Maçın ardından
    1. Maçın ardından
    2. Adalet Bakanı Gül'den Yeni Zelanda'ya..
    3. Mehmet Akif Ersoy Batı Trakya'da anıldı
    4. Yeni Zelanda’daki saldırıya Konya’dan..
    5. Cunda Rahmi M. Koç Müzesi’nde dersler..
    6. Ameliyatta vidaları takılmayan kadın..
    7. Maçın ardından
    8. Tekme tokat dövüp dereye attılar
    9. Basketbolda maçın ardından
    10. MÜSİAD Düzce Başkanı Pehlivan..
    11. "Bu ülkeyi yönetecek yeni bir anlayışa..
    12. Maçın ardından
    13. Maça damga vuran görüntüler!..
    14. Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa..
    15. Zeljko Obradovic: “Son çeyrekteki..
    16. Ricard Casas: “Kazanma şansımız vardı”
    17. Ersun Yanal: “Bugün ritmi..
    18. Sadık Çiftpınar: “İnşallah milli takım..
    19. Yeni Zelanda'da iki camiye terör..
    20. GÜNCELLEME - Bingöl'de çığ düştü
    21. Türk Kızılay'ın "2030 Stratejisi Bölge..
    22. Nikaragua'da 50 muhalif tutuklu..
    23. Basketbol: THY Avrupa Ligi
    24. İsmet Yıldırım, eski teşkilat..
    25. Sözcü Hami Aksoy’dan Yunanistan’ın 10..
    26. Bir ülke daha duyurdu: Boeing'leri..
    27. F-35 programında 2,1 milyar dolarlık..
    28. "Suriye devrimi Türkiye'nin diplomatik..
    29. Uğur Boral isim verdi! FETÖ operasyonu..
    30. Metruk bina alevlere teslim oldu,..
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler! Yeni Zelanda'daki cami saldırısını İslam dünyasına mâl etti
    Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler! Yeni Zelanda'daki cami saldırısını İslam dünyasına mâl etti
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var

    Günün Karikatürü

    16 mart 2019
    Bakan Soylu'dan Akşener'e sert sözler: Nasıl ihanet ettiğini söylerim
    Bakan Soylu'dan Akşener'e sert sözler: Nasıl ihanet ettiğini söylerim
    Pakistan Başbakanı İmran Han açıkladı! 175 ülke için e-vize dönemi başlıyor
    Pakistan Başbakanı İmran Han açıkladı! 175 ülke için e-vize dönemi başlıyor