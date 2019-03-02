Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig’in 24.

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe, taraftarı önünde Çaykur Rizespor’u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada sağ kanattan paslaşarak kullanılan kornerde Moroziuk’un ortasında ceza alanı içinde Melnjak topu filelere gönderdi. 0-1

18. dakikada topla buluşan Zajc’ın sert şutu direğin üstünden auta çıktı.

22. dakikada sol taraftan Miha Zajc’ın kullandığı kornerde arka direkte topla buluşan Serdar, ceza sahası içinde rakibinden sıyrılıp yaptığı vuruşla takımına eşitliği getiren golü attı. 1-1

40. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında ceza alanı içinde Hasan’ın şutu savunmadan döndü. Dönen topla buluşan Moses’in şutunu ise kaleci Gökhan çeldi. Topu önünde bulan Soldado, takımını öne geçiren golü kaydetti. 2-1

42. dakikada Fenerbahçe Moses’le hızlı atağa kalkmak isterken Moroziuk oyuncuyu düşürdü ve ikinci sarı kartın sonunda kırmızı görerek Halil Umut Meler tarafından oyun dışına atıldı.



Stat: Ülker

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Ceyhun Sesigüzel xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx

Fenerbahçe: Volkan xx, Isla xxx, Skrtel xx, Serdar xx, Hasan Ali xxx, Mehmet Topal xxx, Moses xxx, Valbuena xxx, Zajc xx, Tolgay xx, Soldado xx

Yedekler: Harun, İsmail, Neustaedter, Alper, Mehmet Ekici, Şener, Ayew, Eljif, Jailson, Frey

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Moroziuk x, Abahou xx, Awaziem xx, Melnjak xx, Azubike xx, Abdullah xx, Umar Aminu xx, Nakoulma xx, Boldrin xx, Vedat Muriç xxx

Yedekler: Cihan, Talbi, Mustafa, Saadane, Segovia, Çınar, Musa, Koray, Mehmet Uslu, Orhan Ovacıklı

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Serdar Aziz (dk. 22), Soldado (dk. 40) (Fenerbahçe), Melnjak (dk. 4) (Çaykur Rizespor)

Kırmızı kart: Moroziuk (dk. 42) (Çaykur Rizsespor)

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