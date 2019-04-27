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Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 30.

27 Nisan 2019 Cumartesi 21:09
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor’u ağırladı. Mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


51. dakikada Abdülkadir’in soldan ceza alanı içine Yusuf’a aktardığı pasta genç oyuncu daha müsait durumdaki Nwakaeme’yi gördü. Nijeyalı’nın şutunda Harun topun sahibi oldu.


61. dakikada Soldado’nun ceza alanı içinde Valbuena’ya çıkardığı pasta Fransız oyununun topun gelişine yaptığı sert vuruş direkten oyun alanına döndü.


68. dakikada Jailson’un pasını alan Valbuena’nın ceza alanı dışından yaptığı vuruş, auta çıktı.


71. dakikada kendi yarı alanından topu kaparak, Fenerbahçe yarı sahasına sarkan Abdülkadir Parmak’ı dirsek müdahalesi ile yere indiren Sadık Çiftpınar, hakem Cüneyt Çakır tarafından ikinci sarı kartın sonunda kırımızı görerek oyun dışında kaldı.


80. dakikada Sosa’nın sol köşeden kullandığı kornerde arka direkte topa yükselen Nwakaeme, müsait pozisyondan yararlanamadı ve topu auta yolladı.


83. dakikada ceza alanı dışında topa buluşan Eljif’in sert şutu Uğurcan’ın müdahalesiyle kornere çıktı.


87. dakikada Jailon’un pasını alan Hasan Ali’nin ceza yayı üzerinden yaptığı şut girişimini Uğurcan güçlükle kornere tokatladı.


90. dakikada Vabuena’nın pasında ceza alanı içi sağ çaprazda topla buluşan Dirar’ın müsait pozisyonda meşin yuvarlağın dibine girerek yaptığı vuruş üstten auta çıktı.


90+6. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Valbuena’nın arka direğe gönderdiği top filelerle buluştu. 1-1



Stat: Ülker


Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx


Fenerbahçe: Harun xx, İsla x, Sadık x, Skrtel x, Hasan Ali x, Mehmet Topal xx, Jailson xx, Dirar xx, Ayew x (Eljif dk. 66 x), Zajc x (Valbuena dk. 56 xxx), Soldado xx


Yedekler: Volkan, Alper, Ferdi, Tolgay, Şener, Roman Neustaedter, Abdulcebrail, Oğuz Kağan,


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Trabzonspor: Uğurcan xxx, Pereira xxx, Hüseyin xx, Hosseini xx, Novak xx, Sosa xxx, Abdulkadir Parmak xxx (Zargo Toure dk. 90+2 ?), Abdülkadir Ömür xxx (Olcay Şahan dk. 88 ?), Nwakaeme xxx, Yusuf xxx (Ekuban dk. 77 x), Rodallega xx


Yedekler: Arda, Kamil Ahmet, Amiri, Murat Cem, Batuhan, Ibanez


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Goller: Valbuena (dk. 90+6) (Fenerbahçe), Yusuf Yazıcı (dk. 16) (Trabzonspor)


Kırmızı Kart: Sadık (dk. 71) (Fenerbahçe)


Sarı Kartlar: Skrtel, Soldado, Hasan Ali (Fenerbahçe), Hüseyin, Abdulkadir Parmak (Trabzonspor)

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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 21:09
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