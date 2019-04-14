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Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 28.

14 Nisan 2019 Pazar 21:14
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 28. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında ezeli rakibi Galatasaray’ı konuk etti. 45. dakikada Hasan Ali Kaldırım’ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü mücadeleden 1-1’lik eşitlikle ayrılmayı başardı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


53. dakikada Feghouli sağdan bindiren Mariano’yu gördü. Bu futbolcu bekletmeden içeri doldurdu ancak Diagne ve Onyekuru topa dokunamadı, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.


62. dakikada Onyekuru’nun pasında topla buluşan Linnes şutunu çekti ancak top önce Jailson’a ardından da yan direğe çarparak kornere gitti.


66. dakikada Donk’un pasında topla buluşan Mariano, sağ kanattan ceza sahası içine ortaladı. Moses’ten önce kafayı vuran Onyekuru topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi. 0-1


71. dakikada Valbuena’nın pasında topla buluşan Dirar ceza sahasına ortaladı. Jailson topun üstünden atlarken Eljif bomboş pozisyonda düzgün bir vuruş yaparak eşitliği getiren isim oldu. 1-1


79. dakikada Feghouli’nin pasında sağ kanatta topla buluşan Emre Akbaba, ceza sahası dışı sağ çaprazından plase bir vuruş yaptı, top yandan auta gitti.


90+4. dakikada Soldado, Linnes’in sektirdiği topu kapıp ceza sahası içindeki Alper’e güzel bir pas çıkardı ancak Alper müsait pozisyonda istediği gibi vuramayarak topu auta gönderdi.



Stat: Ülker Stadyumu


Hakemler: Ali Palabıyık x, Kemal Yılmaz xx, Serkan Olguncan xx


Fenerbahçe: Harun xx, Dirar xxx, Skrtel xxx, Serdar xxx, Hasan Ali x, Mehmet Topal xxx, Tolgay x (Jailson dk. 60 xx), Moses xx (Alper dk. 90+2 ?), Valbuena xxx (İsmail dk. 81 xx), Eljif xxx, Soldado xx


Yedekler: Volkan, Isla, Şener, Ayew, Zajc, Neustadter, Sadık


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Galatasaray: Muslera xx, Mariano xxx, Donk xxx, Semih xx, Linnes xxx, Ndiaye xx (Sinan Gümüş dk. 78 x), Fernando xx, Feghouli xx (Mitroglou dk. 84 ?), Onyekuru xxx, Belhanda x (Emre Akbaba dk. 46 xx), Diagne x


Yedekler: İsmail, Ahmet Çalık, Selçuk, Emre Taşdemir, Yunus, Nagatomo, Muğdat


Teknik Direktör: Fatih Terim


Goller: Onyekuru (dk. 66) (Galatasaray), Eljif (dk. 71) (Fenerbahçe)


Kırmızı kart: Hasan Ali (dk. 45) (Fenerbahçe)


Sarı kartlar: Belhanda, Mariano, Onyekuru, Sinan Gümüş (Galatasaray), Mehmet Topal, Moses, Valbuena, Tolgay, Soldado (Fenerbahçe)

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Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 21:14
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