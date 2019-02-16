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Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Atiker Konyaspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 22.

16 Şubat 2019 Cumartesi 21:06
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Atiker Konyaspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Fenerbahçe, taraftarı önünde Atiker Konyaspor’u ağırladı. Müsabaka 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


48. dakikada Slimani’nin topuk pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Zajc’in vuruşu üstten auta çıktı.


49. dakikada Valbuena’nın çizgiye inerek yaptığı ortada topla buluşan Moses’in şutu direğin yanında dışarı çıktı.


67. dakikada sağ köşeden Valbuena’nın kullandığı korner vuruşuna iyi yükselen Slimani’nin kafa vuruşunu auta gitti.


70. dakikada Dirar’ın sağ kanattan açtığı ortaya iyi bir kafa vuruşu yapan Ayew’in topunu kaleci Serkan güçlükle kornere çeldi.


73. dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında Fofana’nın pasında topla buluşan Milosevic’in şutunu Volkan Demirel iki hamlede kontrol etti.


82. dakikada Dirar’ın ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Skrtel’in kafa vuruşu direğin yanında az farkla auta çıktı.


85. dakikada Valbuena’nın sol kanattan açtığı oraya Alper dokundu ve top filelere gitti. Ancak Fırat Aydınus, VAR’ı dinleyip ofsayt kararı verdi, gol geçersiz sayıldı.


90+4 dakikada sol çaprazda Dirar’ın pasıyla buluşan Alper’in şutu üstten auta çıktı.



Stat: Ülker


Hakemler: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok xx, Aleks Taşçıoğlu xx


Fenerbahçe: Volkan xx, Dirar xx, Sadık xx, Skrtel xx, Hasan Ali xx, Mehmet Topal xx, Jailsson xxx (Eljif dk. 84 ?), Valbuena xx, Moses xx (Alper dk. 82 ?), Zajc xxv (Ayew dk. 62 xx), Slimani xx


Yedekler: Harun, İsmail, Neustaedter, Serdar, Ferdi, Şener, Frey


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Atiker Konyaspor: Serkan xxx, Skubic xx, Ali Turan xx, Filipovic xx, Zuta xxx, Jetovic xx, Volkan xx, Fofana xxx (Opanasenko dk. 83 ?), Milosevic xxx (Uğur Demirok dk. 90+3 ?), Traore xx (Yatabare dk. 74 x), Jahovic ?


Yedekler: Mahmut, Mücahit, Ali Çamdalı, Amir, Ferhat, Mücahit


Teknik Direktör: Aykut Kocaman


Goller: Fofana (dk. 36) (A.Konyaspor), Jailson (dk. 45+1) (Fenerbahçe)


Kırmızı kart: Jahovic (dk. 33) (A.Konyaspor)


Sarı Kartlar: Skrtel, Sadık, Alper (Fenerbahçe), Skubic (A.Konyaspor)

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 21:06
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