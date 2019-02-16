Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Atiker Konyaspor: 1 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig’in 22.

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Fenerbahçe, taraftarı önünde Atiker Konyaspor’u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada ceza alanı içinde Dirar’ın pasında topla buluşan Zajc’in uzak direğe yaptığı plase vuruşunu Serkan uzaklaştırdı.

30. dakikada taç çizgisi üzerinde Jahovic’le girdiği ikili mücadelede Sadık yerde kaldı. Sadık’ın sol bacağına basan Jahovic’i hakem Fırat Aydınus, 33’te VAR’da yaptığı inceleme sonunda kırmızı kartla oyun dışına attı.

36. dakikada Milosevic’in pasıyla kontratağa çıkan Konyaspor, Fofana ile ceza alanına girdi. Fildişili oyuncu Volkan Demirel’in solundan düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-0

45+1. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Dirar’ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Jailson’un uzak direğe yaptığı vuruş filelere gitti. 1-1



Stat: Ülker

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok xx, Alejs Taşçıoğlu xx

Fenerbahçe: Volkan xx, Dirar xx, Sadık xx, Skrtel xx, Hasan Ali xx, Mehmet Topal xx, Jailsson xxx, Valbuena xx, Moses xx, Zajc xx, Slimani xx

Yedekler: Harun, İsmail, Neustaedter, Alper, Serdar, Ferdi, Şener, Ayew, Frey, Elif

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Atiker Konyaspor: Serkan xxx, Skubic xx, Ali Turan xx, Filipovic xx, Zuta xxx, Jetovic xx, Volkan xx, Fofana xxx, Milosevic xxx, Traore xx, Jahovic ?

Yedekler: Mahmut, Mücahit, Yatabare, Ali Çamdalı, Uğur, Amir, Opanasenko, Ferhat, Mücahit

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Goller: Fofana (dk. 36) (A.Konyaspor), Jailson (dk. 45+1) (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Jahovic (dk. 33) (A.Konyaspor)

Sarı kartlar: Skrtel (Fenerbahçe), Skubic (A.Konyaspor)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.