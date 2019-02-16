Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Atiker Konyaspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig’in 22.16 Şubat 2019 Cumartesi 20:00
Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Fenerbahçe, taraftarı önünde Atiker Konyaspor’u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada ceza alanı içinde Dirar’ın pasında topla buluşan Zajc’in uzak direğe yaptığı plase vuruşunu Serkan uzaklaştırdı.
30. dakikada taç çizgisi üzerinde Jahovic’le girdiği ikili mücadelede Sadık yerde kaldı. Sadık’ın sol bacağına basan Jahovic’i hakem Fırat Aydınus, 33’te VAR’da yaptığı inceleme sonunda kırmızı kartla oyun dışına attı.
36. dakikada Milosevic’in pasıyla kontratağa çıkan Konyaspor, Fofana ile ceza alanına girdi. Fildişili oyuncu Volkan Demirel’in solundan düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-0
45+1. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Dirar’ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Jailson’un uzak direğe yaptığı vuruş filelere gitti. 1-1
Stat: Ülker
Hakemler: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok xx, Alejs Taşçıoğlu xx
Fenerbahçe: Volkan xx, Dirar xx, Sadık xx, Skrtel xx, Hasan Ali xx, Mehmet Topal xx, Jailsson xxx, Valbuena xx, Moses xx, Zajc xx, Slimani xx
Yedekler: Harun, İsmail, Neustaedter, Alper, Serdar, Ferdi, Şener, Ayew, Frey, Elif
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Atiker Konyaspor: Serkan xxx, Skubic xx, Ali Turan xx, Filipovic xx, Zuta xxx, Jetovic xx, Volkan xx, Fofana xxx, Milosevic xxx, Traore xx, Jahovic ?
Yedekler: Mahmut, Mücahit, Yatabare, Ali Çamdalı, Uğur, Amir, Opanasenko, Ferhat, Mücahit
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Goller: Fofana (dk. 36) (A.Konyaspor), Jailson (dk. 45+1) (Fenerbahçe)
Kırmızı kart: Jahovic (dk. 33) (A.Konyaspor)
Sarı kartlar: Skrtel (Fenerbahçe), Skubic (A.Konyaspor)
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