0553 313 94 23

Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 30.

27 Nisan 2019 Cumartesi 19:56
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


1. dakikada sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Rodallega’nın çaprazdan şutunu Harun kolayca kontrol etti.


12. dakikada Yusuf’un pasında ceza alanı içinde topa buluşan Rodallega’nın sert şutu Skrtel’e çarpıp yan direğin içinden oyun alanına geri döndü.


16. dakikada Abdülkadir Ömür’ün savunma arkasına aşırtmayla gönderdiği pasla ceza alanı içinde buluşan Yusuf’un sol ayağıyla bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0


26. dakikada Mehmet Topal’ın pasında ceza alanı dışında tola buluşan Soldado’nın sert tuşu Hosseini’ye çarpıp kaleye yöneldi. Yön değiştiren topu Uğurcan güçlükle çeldi.


40. dakikada Pereira’nın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Yusuf’un çektiği sert şut Skrtel’den döndü. Dönen topun tekrar sahibi olan Yusuf’un ikinci şut girişimi auta çıktı.



Stat: Ülker


Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx


Fenerbahçe: Harun x, Isla x, Sadık x, Skrtel x, Hasan Ali x, Mehmet Topal x, Jailson x, Dirar x, Ayew x, Zajc x, Soldado x


Yedekler: Volkan, Alper, Ferdi, Tolgay, Şener, Valbuena, Roman Neustaedter, Abdulcebrail, Oğuz Kağan, Eljif


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Trabzonspor: Uğurcan xxx, Pereira xxx, Hüseyin xx, Hosseini xx, Novak xx, Sosa xxx, Abdulkadir Parmak xxx, Abdülkadir Ömür xxx, Nwakaeme xxx, Yusuf xxx, Rodallega xx


Yedekler: Arda, Kamil Ahmet, Amiri, Olcay, Murat Cem, Zargo Toure, Batuhan, Ekuban, Ibanez


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Gol: Yusuf Yazıcı (dk. 16) Trabzonspor


Sarı kartlar: Skrtel, Soldado (Fenerbahçe)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 19:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Isparta’da ’Sakura’ vakti
    1. Isparta’da ’Sakura’ vakti
    2. Bel ağrısı için hangi doktora..
    3. Nadal'ı Barselona'da Thiem durdurdu
    4. Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol..
    5. Başkentte sahte alkol operasyonu
    6. Mescid-i Aksa’da Ramazan temizliği
    7. Danimarka'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik..
    8. "17. Uyum Buluşması"
    9. Emekli Albay Hacımustafaoğulları '27..
    10. Milletvekili Fendoğlu’ndan bölge..
    11. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    12. (Özel) Kars’ta sular altında kalan..
    13. Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 -..
    14. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    15. "Türkiye'de her üç kişiden biri obez"
    16. Mersin Uluslararası Bisiklet Turu
    17. Kamyonetin altında kalan 2 yaşındaki..
    18. Rusya'dan Türkiye'ye Kırım işgalini..
    19. Ünilig Korumalı Futbol Süper Ligi
    20. TBL 1. Lig: Petkim Spor: 63 - OGM..
    21. Borussia Dortmund’a şampiyonluk..
    22. Ayew ıslıklandı
    23. Mahalle sakinleri çevreyi temizledi
    24. Kocaeli Kitap Fuarı’nda Ercan Kesal’a..
    25. Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 -..
    26. 479. Uluslararası Manisa Mesir Macunu..
    27. Fenerbahçe-Trabzonspor maçından notlar
    28. Uyuşturucu hapla yakalanan gence adli..
    29. Trakya doğalgazında müjdeli haber!
    30. "10. Uluslararası Dergi Fuarı"
    Ankara'dan kahreden haber: Şehidimiz var
    Ankara'dan kahreden haber: Şehidimiz var
    Karamollaoğlu'na 'üniversite' cevabı!
    Karamollaoğlu'na 'üniversite' cevabı!
    Canan Kaftancıoğlu itiraf etti: HDP ve Demirtaş ile omuz omuzayız
    Canan Kaftancıoğlu itiraf etti: HDP ve Demirtaş ile omuz omuzayız
    Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! O sapığın ilk ifadesi ortaya çıktı
    Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! O sapığın ilk ifadesi ortaya çıktı
    Demirtaş: Geri adım atmayacağım
    Demirtaş: Geri adım atmayacağım

    Günün Karikatürü

    27 Nisan 2019
    Veri kopyalamayla ilgili flaş gelişme! İBB'den duyurdu
    Veri kopyalamayla ilgili flaş gelişme! İBB'den duyurdu
    Bunu da İmamoğlu'na bağladılar... Bakın gerçek ne çıktı!
    Bunu da İmamoğlu'na bağladılar... Bakın gerçek ne çıktı!