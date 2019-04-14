0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 28.

14 Nisan 2019 Pazar 20:04
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 28. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında ezeli rakibi Galatasaray’ı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken, Fenerbahçe’de Hasan Ali Kaldırım 45. dakikada kırmızı kart gördü.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


2. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Valbuena kale sahasına ortaladı. Muslera’nın elinden kaçırdığı top boşta kalırken, Galatasaray savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.


15. dakikada Valbuena’nın düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu yine bu oyuncu kullandı. Ceza sahası çizgisinin hemen önünden kullanılan vuruşta top az farkla üstten auta gitti.


25. dakikada Serdar’ın uzun pasında topla buluşan Moses, rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun çaprazdan yaptığı vuruşta top Muslera’da kaldı.


27. dakikada Soldado’nun pasında topla buluşan Valbuena ceza sahası dışından çok sert vurdu ancak top az farkla yandan auta çıktı.


33. dakikada Feghouli sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına girip ortasını yaptı. Diagne’nin zor pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda top yandan auta gitti.


45. dakikada savunmadan atılan uzun pasta Fenerbahçe defansının arkasına sarkan Diagne, Hasan Ali’nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hasan Ali’ye sarı kart gösteren Ali Palabıyık, daha sonra VAR’a danışarak kırmızı karta hükmetti.


45+2. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına Feghouli geldi. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Harun son anda uzanarak topu kornere gönderdi.


45+8. dakikada Mariano sağdan yüklendi. Bu futbolcunun ceza sahası içine yaptığı ortada ön direkte Belhanda kafayı vurdu ancak top az farkla auta çıktı.



Stat: Ülker Stadyumu


Hakemler: Ali Palabıyık x, Kemal Yılmaz xx, Serkan Olguncan xx


Fenerbahçe: Harun xx, Dirar xxx, Skrtel xxx, Serdar xxx, Hasan Ali xx, Mehmet Topal xxx, Tolgay xx, Moses x, Valbuena xxx, Eljif x, Soldado x


Yedekler: Volkan, Isla, İsmail, Alper, Şener, Ayew, Zajc, Jailson, Neustadter, Sadık


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Galatasaray: Muslera xx, Mariano xxx, Donk xxx, Semih xx, Linnes xxx, Ndiaye xxx, Fernando xx, Feghouli xx, Onyekuru x, Belhanda x, Diagne xx


Yedekler: İsmail, Ahmet Çalık, Selçuk, Sinan, Emre Akbaba, Mitroglou, Emre Taşdemir, Yunus, Nagatomo, Muğdat


Teknik Direktör: Fatih Terim


Kırmızı kart: Hasan Ali (dk. 45) (Fenerbahçe)


Sarı kartlar: Belhanda (Galatasaray), Mehmet Topal, Moses, Valbuena (Fenerbahçe)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 20:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Amerika savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti
    1. Amerika savaş gemisi İstanbul..
    2. Arslan gümüş madalya kazandı
    3. Voleybol: Bayanlar 1. Lig final etabı
    4. Bebeğindeki keneyi çıkardıktan sonra..
    5. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    6. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    7. Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 -..
    8. Yüksekova’da kazanan 2 AK Partili..
    9. Bediüzzaman Said Nursi, vefatının 59...
    10. Cengiz Arslan gümüş madalya kazandı
    11. Doluya yolda yakalanan sürücüler,..
    12. Avrupa Güreş Şampiyonası’nda..
    13. Gençlerbirliği 10 hafta sonra lider
    14. Ali Koç ve Mustafa Cengiz ayrı..
    15. Eskişehir’de dolu yağışı
    16. Balık sezonu son buluyor
    17. Derbi öncesi gerginlik! Volkan..
    18. Gençlerbirliği - Balıkesirspor Baltok:..
    19. TÜFAD 6. Geleceğin Yıldızları Futbol..
    20. "Avustralya'daki kardeşlerimiz..
    21. 41. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği
    22. Hentbolda maçın ardından
    23. ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan..
    24. İbrahim Üzülmez: “Bugün sadece sonuç..
    25. Maçın ardından
    26. Maçın ardından
    27. Kiev'de bomba paniği! Çok sayıda ihbar..
    28. Tunus'ta pilotların grevi nedeniyle..
    29. Giresunspor bir sezonda 6. teknik..
    30. Maçın ardından
    CHP'den Erdoğan ve Bahçeli'ye ağır hakaret
    CHP'den Erdoğan ve Bahçeli'ye ağır hakaret
    Türkiye'ye kritik uyarı: Meydanı boş bırakmamalı
    Türkiye'ye kritik uyarı: Meydanı boş bırakmamalı
    Çavuşoğlu ağzının payını vermişti! Twitter'da da kaçamadı
    Çavuşoğlu ağzının payını vermişti! Twitter'da da kaçamadı
    Rusya'da sıcak çatışma! Tanklar sokağa indi
    Rusya'da sıcak çatışma! Tanklar sokağa indi
    İstanbul’daki FETÖ mahkemesinde tuhaf olay! Güvenlik güçleri fark etti
    İstanbul’daki FETÖ mahkemesinde tuhaf olay! Güvenlik güçleri fark etti

    Günün Karikatürü

    13 Nisan 2019
    Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na İmam Hatip tepkisi
    Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na İmam Hatip tepkisi
    Nicolas Maduro: İade edilirse hayatı tehlikeye girer
    Nicolas Maduro: İade edilirse hayatı tehlikeye girer