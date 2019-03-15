Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Demir Grup Sivasspor: 0 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig’in 26.

Spor Toto Süper Lig’in 26. hafta açılış karşılaşmasında Fenerbahçe, taraftarı önünde Demir Grup Sivasspor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Tolgay, ceza sahasına giren Ayew’e gönderdi. Bu futbolcunun soldan ortasında kaleci Tolgahan topa sahip olarak tehlikeyi önledi.

32. dakikada sol kanatta topla buluşan Moses, Fatih Aksoy’dan sıyrılıp ortasını yaptı. Savunmanın arasından iyi yükselen Soldado kafayı vurdu ancak kaleci Tolgahan gole izin vermedi.

42. dakikada Sivasspor savunmasının uzaklaştırmak istediği top Hasan Ali Kaldırım’da kaldı. Bu futbolcunun pasında topla buluşan Moses ceza sahası dışından vurdu ancak top az farkla auta gitti.



Stat: Ülker Stadyumu

Hakemler: Bülent Yıldırım x, Kemal Yılmaz xx, Asım Yusuf Öz xx

Fenerbahçe: Harun xx, Isla xx, Skrtel xxx, Sadık xx, Hasan Ali xx, Mehmet Topal x, Tolgay xx, Moses xx, Ayew x, Zajc x, Soldado x

Yedekler: Volkan, İsmail, Alper, Mehmet Ekici, Ferdi, Şener, Jailson, Neustadter, Oğuz Kağan, Eljif

Teknik Direktör: Ersun Yanal

DG Sivasspor: Tolgahan xx, Fatih xx, Bjarsmyr xxx, Paul Papp xx, Ziya xx, Hakan Arslan x, Ndinga xx, Douglos xx, Emre xx, Özer xx, Dİabate xx

Yedekler: Ali Şaşal, Kone, Uğur, Mert Hakan, Erdoğan, Torje, Rybalka, Alvarez

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Sarı kart: Bjarsmyr (DG Sivasspor)

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