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Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç devam ediyor)

Spor Toto Süper Lig’in 24.

02 Mart 2019 Cumartesi 19:22
Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç devam ediyor)

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’u konuk ediyor. Mücadelede 15 dakika geride kalırken Karadeniz ekibinin 1-0 üstünlüğü bulunuyor.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 19:22
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