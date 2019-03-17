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Spor Toto Süper Lig: Evkur Yeni Malatyaspor: 3 - Ankaragücü: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 26.

17 Mart 2019 Pazar 15:47
Spor Toto Süper Lig: Evkur Yeni Malatyaspor: 3 - Ankaragücü: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Ankaragücü’nü 3-1 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


52. dakikada Hector Canteros’un savunma arkasına attığı topa hareketlenen Hadi Sacko’nun sert şutunda kaleci Farnolle meşin yuvarlağa sahip oldu.


53. dakikada Yeni Malatyaspor penaltı kazandı. Topu başına geçen Adem Büyük meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0


58. dakikada ceza sahasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Guilherme’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0


71. dakikada savunmanın hatasında topu kapan Dever düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1


79. dakikada Barış’ın ara pasıyla topla buluşan Donald’ın yerden şutu yandan dışarı çıktı.


90+4. dakikada sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada Ahmet’in gelişine vuruşu kaleciden döndü. Dönen topla tekrar buluşan Ahmet, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-1



Stat: Malatya


Hakemler: Özgür Yankaya xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, Süleyman Özay xx


Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle xxx, Seth xx (Chebake dk. 78 x), Robin Yalçın xxx, Mustafa Akbaş xx, Bülent x, Donald xxx, Murat xx, Pereira xx (Aleksic dk. 46 x), Adem xxx, Guilherme xxx (Ahmed dk. 72 x), Ömer xx


Yedekler: Abdulsamed, Barış, Erkan, Rahman, Dia


Teknik Direktör: Erol Bulut


Ankaragücü: Altay Bayındır xx, Kitsiou xx, Kulusic xx, Pazdan xx, Pinto x, Sedat xx (Moulin dk. 81 ?), Moke xx (İlhan dk. 63 x),Sacko x (Zaur dk. 59 x), Boyd xx, Canteros xxx, Orgill x


Yedekler: Korcan, Mehmet Sak, Alihan, Mahmut, Cebrail, Ezequiel, Aydın, Sadaev


Teknik Direktör: Mustafa Kaplan


Goller: Adem (dk. 53 pen.), Guilherme (dk .58), Ahmet (dk. 90+4) (Evkur Yeni Malatyaspor), Dever (dk. 71) (Ankaragücü)


Sarı kartlar: Donald, Chebake (Yeni Malatyaspor) Dever, Ante (Ankaragücü)

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 15:47
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