Spor Toto Süper Lig: Evkur Yeni Malatyaspor: 0 - Medipol Başakşehir: 2 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig’in 24.

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda karşılaştığı Evkur Yeni Malatyaspor’u 2-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

58. dakikada Mossoro’nun ara pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Visça, yerden şutunu çekti top kalecinin sağından ağlara gitti. 0-2

76. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Barış, düzeltip vuruşunu yaptı, top üstten dışarı çıktı.

84. dakikada topla ceza sahası çizgisine kadar gelen Visça ayak içiyle kaleyi yokladı fakat meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.



Stat: Malatya

Hakemler: Fırat Aydunus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Yusuf Bozdoğan xx

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç x, Seth xx (Eren dk. 63 x), Murat Akça x, Mustafa Akbaş x, Bülent xx, Donald x, Murat Yıldırım x, Chebake xx, Aleksic x, Guilherme x (Barış Alıcı dk. 46 x), Adem x (Pereira dk. 74 ?)

Yedekler: Farnolle, Şeref, Ahmed, Erkan, Dia

Teknik Direktör: Erol Bulut

Medipol Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Mahmut xxx, Epureanu xxx, Kudriashov xxx, Emre xxx (Gökhan İnler dk. 79 x), İrfan xxx, Mossoro xx (Sonerdk. 85 ?), Visça xxx, Arda xx (Napoleonidk. 74 x) Robinho x

Yedekler: Volkan, Attamah, Bajic, Adebayor, Jojic, Uğur, Serdar Taşçı

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Emre Belözoğlu (dk. 44 pen), Visça (dk. 58) (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Murat Akça, Guilherme (E.Yeni Malatyaspor), Visça, Kudriashov, Emre (M.Başakşehir)

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