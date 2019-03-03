Spor Toto Süper Lig: Evkur Yeni Malatyaspor: 0 - Medipol Başakşehir: 1 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig’in 24.

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir’i konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

14. dakikada Emre’nin kullandığı serbest vuruşta topa yükselen Arda kafayla dokundu, top kaleci Ertaç’ta kaldı.

18. dakikada Aleksic’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Donald vuruşunu yaptı, Mert meşin yuvarlağı tek hamlede kontrol etti.

30. dakikada kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasına gönderilen topa Murat Akça kafayı vurdu ancak top üstten auta çıktı.

44. dakikada, Arda’nın ceza sahasında düşürülmesiyle, Hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi. Penaltı için topun başına gelen Emre Belözoğlu, düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi.



Stat: Malatya Stadyumu

Hakemler: Fırat Aydunus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Yusuf Bozdoğan xx

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Seth xx, Murat Akça xx, Mustafa Akbaş xx, Bülent xx, Donald xx, Murat Yıldırım x, Chebake xx, Aleksic x, Guilherme x, Adem x

Yedekler: Farnolle, Şeref, Eren Tozlu, Pereira, Ahmed, Barış Alıcı, Erkan, Dia

Teknik Direktör: Erol Bulut

Medipol Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Mahmut xx, Epureanu xxx, Kudriashov xx, Emre xxx, İrfan xx, Mossoro xx, Visça xx, Arda xxx, Robinho x

Yedekler: Volkan, Attamah, Bajic, Adebayor, Napoleoni, Soner, Jojic, Uğur, Serdar Taşçı, Gökhan İnler

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Gol: Emre Belözoğlu (dk. 44 pen) (Medipol Başakşehir)

Sarı Kartlar: Murat Akça, Guilherme (E.Yeni Malatyaspor), Visça (M.Başakşehir)

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