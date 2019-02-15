Spor Toto Süper Lig: E. Yeni Malatyaspor: 1 - Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig’in 22.15 Şubat 2019 Cuma 22:36
Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Beşiktaş deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor’u 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46. dakikada Caner’in ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Burak vuruşunu yaptı top kaleci Ertaç’ta kaldı.
48. dakikada Burak’la verkaç yapan Adem Ljajic kaleci ile karşı karşıya kaldıktan sonra yerden vurdu topu Ertaç kornere çeldi.
50. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Dorukhan topu arkaya sektirdi Atıba önüne düşen topu ağlara gönderdi. 0-1
53. dakikada sol kanatta gelişen Beşiktaş atağında rakibinden sıyrılan Lens ceza sahası dışındaki Adem’i gördü onun vuruşunda top auta çıktı.
64. dakikada Burak ceza sahasına girer girmez pasını müsait durumdaki Lens’e aktardı Lens’in vuruşunu kaleci Ertaç çıkarttı.
65. dakikada gönderilen uzun pasta ceza sahası dışında topla buluşan Ömer yerden vuruşunu yaptı top kalecinin sağından ağlara gitti. 1-1
71. dakikada Caner’in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Adem Ljajic vuruşunu yaptı top ağlarla buluştu. 1-2
90. dakikada Quaresma’nın ortasında Kagawa kafayla dokundu top auta gitti.
Stat: Malatya Stadyumu
Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xxx, Chebake xx, Mina xx, Murat Akça x (Mustafa Akbaş dk. 72 x), Bülent xx, Donald xx, Murat Yıldırım x (Ahmed Ildız dk. 56 x), Aleksic xx, Guilherme x (Barış Alıcı dk. 79 x), Ömer xxc, Adem x
Yedekler: Abdulsamed, Eren, Sincere, Erkan, Robin
Teknik Direktör: Erol Bulut
Beşiktaş: Karius xx, Atiba xxx Mırın xx, Lens x (Quaresma dk. 68 xx), Güven xx (Kagawa dk. 62 x), Adem Ljajic xxx (Mustafa dk. 89 ?), Vida xxx, Dorukhan xxx, Burak xx, Gökhan xxx, Caner xxx
Yedekler: Utku, Adriano, Medel, Roco, Necip, Muhayer, Larin
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Goller: Atiba (dk. 50), Adem Ljajic (dk. 71) (Beşiktaş), Ömer (dk. 65) (Evkur Yeni Malatyaspor )
Kırmızı kart: Adem Büyük (dk. 42) (Evkur Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Murat Akça (Evkur Yeni Malatyaspor), Adem Ljajic (Beşiktaş)
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