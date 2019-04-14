Spor Toto Süper Lig: E. Yeni Malatyaspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig’in 28.

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında E. Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

65. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Junior Fernandes, sağ çaprazdan vuruşunu yaptı kaleci Fabien Farnolle topu kurtardı.

66. dakikada Djalma Campos rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını denedi, top auta gitti.

74. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Thievy Bifouma rakibini çalımladıktan sonra şutunu çekti top savunmadan geri döndü. Dönen top Kamara’nın önünde kaldı uzaktan kaleyi yoklayan Kamara’nın şutu kalecide kaldı.

80. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Thievy Bifouma, altıpas üzerinden vuruşunu yaptı top dışarı çıktı.

85. dakikada topla hareket halinde ceza sahasına giren Efecan kaleci işle karşı karşıya kaldıktan sonra şutunu çekti top yerden auta çıktı.



Stat: Malatya

Hakemler: Serkan Çınar xx, Candaş Elbil xx, Deniz Caner Özaral xx

E. Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Mina xx, Mustafa Akbaş xx, Erkan Kaş xx, Chebake xx, Murat Yıldırım xx, Ahmed Ildız xx (Aleksic dk. 66 x), Guilherme xx (Donald dk. 46 xx), Adem x (Ömer dk. 62 x), Bifouma xxx, Kamara xx

Yedekler: Abdulsamed, Eren, Pereıra, Seth, Barış, Rahman, Bülent

Teknik Direktör: Erol Bulut

Aytemiz Alanyaspor: Haydar xx, Caulker xx, Tzavellas xx, N’Sakala xx, Bianıo xx, Ceyhun xx, Ozan xx, Villafanez xx (Taha dk. 89 ?), Efecan xx, Campos xx (Hasan dk. 90+2 ?), Ferndandes xx (Isaac dk. 73 x)

Yedekler: Ufuk, Obi, Emre, Hakan

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Adem Büyük (dk. 7 pen.) (Evkur Yeni Malatyaspor), Fernandes (dk. 12) (Aytemiz Alanyaspor)

Kırmızı kartlar: Ceyhun Gülselam (dk. 33) (Aytemiz Alanyaspor), Erkan Kaş (dk. 82) (Evkur Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Villafanez, Baiano, Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor), Murat Yıldırım (Evkur Yeni Malatyaspor)

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