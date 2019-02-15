Spor Toto Süper Lig: E. Yeni Malatyaspo: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig’in 22.15 Şubat 2019 Cuma 21:31
Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, Beşiktaş ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
17. dakikada kullanılan köşe vuruşuna yükselen Murat Akça kafayla vuruşunu yaptı top auta çıktı.
31. dakikada sağ kanattan içeri giren Burak pasını altı pas içerisindeki Adem’e aktardı. Dönerek vuruşunu yapan Adem’in şutunu Ertaç çıkarttı, dönen topu savunma uzaklaştırdı.
34. dakikada kullanılan köşe vuruşuna yükselen Dorukhan kafayla dokundu top direğe çarparak auta çıktı.
38. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Adem Ljajıc topu düzeltip şutunu çekti meşin yuvarlağı Ertaç auta çeldi.
45. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Güven kaleyi yokladı, top az farkla auta çıktı.
Stat: Malatya Stadyumu
Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Chebake xx, Mina xx, Murat Akça xx, Bülent xx, Donald xx, Murat Yıldırım xx, Aleksic xx, Guilherme xx, Ömer xx, Adem xx
Yedekler: Abdulsamed, Eren, Mustafa, Sincere, Ahmed, Barış, Erkan, Robin
Teknik Direktör: Erol Bulut
Beşiktaş: Karıus xx, Atıba xx Mırın xx, Lens xx, Güven xx, Adem xx, Vıda, Dorukhan xx, Burak xx, Gökhan xx Caner xx
Yedekler: Utku, Adrıano, Medel, Quaresma, Mustafa, Roco, Necip, Muhayer, Kagawa, Ların
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Kırmızı kart: Adem Büyük (dk. 42) (Evkur Yeni Malatyaspor)
Sarı kart: Murat Akça (Evkur Yeni Malatyaspor)
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