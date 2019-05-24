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Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 4 - Galatasaray: 3 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 34.

24 Mayıs 2019 Cuma 23:08
Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 4 - Galatasaray: 3 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 34. ve son haftasında Sivasspor, Galatasaray’ı evinde konuk etti.Müsabaka ev sahibi ekibin 4-3 üstünlüğü ilesona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


51. dakikada Galatasaray’ın atağında sağ kanatta topla buluşan Muğdat, topu Linnes’e bırakmak istedi ancak top kalecide kaldı.


66. dakikada Torje’nin ceza sahası dışından kullandığı sert şutunda kaleci İsmail topu çıkartmayı başardı.


72. dakikada Donk topu sağ çizgiden arka direkteki Sinan’a gönderdi. Sinan’ın şutunda kaleci Ali topu çıkarttı.


77. dakikada Özer’in pasında topla buluşan Rybalka, sert bir şutla topu ağlarla buluşturdu. 3-2


79. dakikada Rybalka ceza sahası dışından sert bir şutla topu kaleye gönderdi. Kaleci İsmail’in çevirdiği topu Kone ağlarla buluşturdu. 4-2


82. dakikada Donk’un pasında topla buluşan Ömer topu ceza sahası içerisine ortaladı. Muğdat, kafası ile topu ağlarla buluşturdu. 4-3



Stat: Yeni 4 Eylül


Hakemler: Zorbay Küçük xx, Erdem Bayık xx, Murat Ergin Gözütok xx


Sivasspor: Ali xx, Mattias xx, Douglas xx, Oliveira xx (Papp dk. 67 xx), Ziya xx, Erdoğan xx (Torje dk. 65 xx), Özer xx, Rybalka xx, Diabate xx, Hakan xx, Muhammet xx (Kone dk. 58 xx)


Yedekler: Uğur, Mert, Tolgahan, Fatih


Teknik sorumlu: Ersel Uzğur


Galatasaray: İsmail xx, Linnes xx, Semih xx, Emre xx (Ömer dk. 57 xx), Marcao xx, Selçuk xx, Sinan xx, Donk xxx, N’Diaye xx (Onyekur dk. 46 xx), Yunus xx (Ahmet dk. 76 ?), Muğdat xx


Yedekler: Batuhan, Atalay, Ali,Celil


Teknik sorumlu: Levent Şahin


Goller: Rybalka (dk. 43 ve 77), Hakan (dk. 45), Kone (dk. 79) (Sivasspor), Linnes (dk. 2) Muğdat (dk. 34 ve 82) (Galatasaray)


Sarı kartlar: Özer, Rybalka (Sivasspor), Onyekur (Galatasaray)

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Haber Tarihi: 24 Mayıs 2019 Cuma 23:08
  1. doğa

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