Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 2 - Evkur Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig’in 25.

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Evkur Yeni Malatyaspor’u 2-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

61. dakikada sağ kanattan Seth’in ortasında arka direkte Aleksic’in gelişine sert şutunda top yan ağlarda kaldı.

67. dakikada sol kanattan gelişen atakta topu önünde bulan Emre’nin ceza sahası dışından şutu kaleci Farnolle’de kaldı.

75. dakikada Aleksic’in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topta arka direkte Pereira’nın kafa vuruşunu kaleci Tolgahan direğin üstünden kornere gönderdi.

79. dakikada sol kanattan paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Douglas’ın ceza sahasına ortasında Bjarsmyr’in kafa vuruşu direğin üstünden dışarı çıktı.



Stat: 4 Eylül

Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Erdinç Sezertam xx, Mustafa Savranlar xxx

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan xx, Fatih xxx (Papp dk. 84 ?), Bjarsmyr xx, David Braz xx, Ziya xx, N’Dinga xx Hakan Arslan xx, Özer xxx (Mert Hakan dk. 70 x), Douglas xxx, Emre xx (Erdoğan dk. 90?), Diabate xx

Yedekler: Ali Şaşal, Kone, Uğur, Torje, Rybalka, Rochet

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle x, Seth x, Mustafa x, Murat Akça x, Erkan x, Donald x, Murat Yıldırım x (Guilherme dk. 46 x) Ahmed İldiz x (Kamara dk. 62 x) Barış x (Pereira dk. 46 x), Aleksic xx, Eren x,

Yedekler: Ertaç, Kamara, Robin Yalçın, Dia, Bülent

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Fatih (dk. 35), Douglas (dk. 45) (DG Sivasspor)

Sarı kartlar: David Braz (Demir Grup Sivasspor), Eren, Murat Akça, Kamara (Evkur Yeni Malatyaspor)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.