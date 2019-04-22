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Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1 - Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 29.

22 Nisan 2019 Pazartesi 22:09
Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1 - Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında DG Sivasspor, sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Mücadele Beşiktaş’ın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


51. dakikada Burak Yılmaz’ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında top kaleci Tolgahan’da kaldı.


58. dakikada Burak Yılmaz’ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin solundan auta çıktı.


61. dakikada Vida’nın pasıyla topla buluşan Ljajic’in ceza yayı önünden kaleye gönderdiği şutunda top kalenin solundan auta çıktı.


73. dakikada Burak Yılmaz’ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına Lens topa kafası ile dokundu. Top auta çıktı.


76. dakikada Ljajic’in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Ndinga’dan seken top arka direkte Burak Yılmaz’ın önünde kaldı. Burak Yılmaz’ın vuruşunda Tolgahan topu uzaklaştırdı.


82. dakikada serbest vuruşu kullanan Rybalka topu ceza alanına gönderdi. Hakan’ın kafa vuruşunda Karius topa hakim oldu.


87. dakikada Burak Yılmaz ceza sahası dışında ki serbest vuruşunda topu direk kaleye gönderdi.Top üst direğe çarparak ağlarla buluştu. 1-2



Stat: Yeni Sivas 4 Eylül


Hakemler: Mete Kalkavan xxx, Kerem Ersoy xxx, Aleks Taşçıoğlu xxx


DG Sivasspor: Tolgahan xx, Papp xx, Bjarsmyr xx, David Braz xx, Uğur xx, Hakan xx, Rybalka xx (Mert dk. 83 ?), Ndinga xx (Kone dk. 89 ?), Douglas xx, Emre xx, Diabate xx


Yedekler: Ali, Muhammet, Erdoğan, Torje, Fatih, Ziya, Sergio


Teknik Sorumlu: Ersel Uzğur


Beşiktaş: Karius xx, Gökhan Gönül xx, Vida xx, Mirin xx, Medel xx (Necip dk.46 xx), Dorukhan xx, Atiba xx, Lens xx (Oğuzhan dk. 87 ?), Ljajic xxx, Kagawa xx (Güven dk. 68 xx), Burak Yılmaz xx


Yedekler: Utku, Pablo, Muhayer, Enis, Alpay, Rıdvan, Christopher


Teknik Direktör: Şenol Güneş


Goller: Diabate (dk. 45) (DG Sivasspor), Vida (dk. 31), Burak Yılmaz (dk. 87) (Beşiktaş)


Sarı kartlar: Papp (DG Sivasspor), Vida, Medel, Gökhan (Beşiktaş)

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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 22:09
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