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Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1 - Beşiktaş: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 29.

22 Nisan 2019 Pazartesi 21:11
Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1 - Beşiktaş: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında DG Sivasspor sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 berabere bitti.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


9. dakikada Uğur’un sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında, Vida’dan seken top Hakan’ın önüne düştü. Hakan’ın ceza sahası dışından vuruşunda top kalenin üstünden auta çıktı.


13. dakikada Ljajic’in ceza alanına yaptığı ortasında Atiba kafayla topu arka direğe indirdi. Mirin’in kafa vuruşunda top kalenin üstünden auta çıktı.


22. dakikada Uğur’un ceza sahası dışında sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda Karius topu kontrol etmeyi başardı.


25. dakikada Ljajic’in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına kale önünde topla buluşan Atiba’nın vuruşunda Tolgahan köşeden topu kornere çeldi.


31. dakikada Ljajic kullandığı korner atışı ile topu ceza sahasına gönderdi. Dorukhan kafayla topu arka direğe indirdi. Mirin’in vuruşunda top üst direkten geri geldi. Dönen topa önce Gökhan Gönül vurdu, top savunmadan geri geldi. Vida altıpas içinde yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 0-1


35. dakikada Emre’nin ara pasında ceza alanı içinde ki Hakan’nun şutunda top kalenin solundan az farkla auta çıktı.


45. dakikada Sergiy Rybalka’nın uzun pasıyla sağ kanatta topla buluşan Diabate ilerledi ve ceza alanına sağ çaprazdan yaptığı vuruşta topu ağlarla buluşturdu. 1-1



Stat: Yeni Sivas 4 Eylül


Hakemler: Mete Kalkavan xx, Kerem Ersoy xx, Aleks Taşçıoğlu xx


DG Sivasspor: Tolgahan xx, Papp xxx, Bjarsmyr xx, David Braz xx, Uğur xx, Hakan xx, Rybalka xx, Ndinga xx, Douglas xx, Emre xxx, Diabate xx


Yedekler: Ali, Kone, Mert, Muhammet, Erdoğan, Torje, Fatih, Ziya, Sergio


Teknik Sorumlu: Ersel Uzğur


Beşiktaş: Karius xx, Gökhan Gönül xx, Vida xx, Mirin xx, Medel xx, Dorukhan xx, Atiba xx, Lens xx, Ljajic xx, Kagawa xx, Burak Yılmaz xx


Yedekler: Utku, Oğuzhan, Pablo, Güven, Necip, Muhayer, Enis, Alpay, Rıdvan, Christopher


Teknik Direktör: Şenol Güneş


Goller: Diabate (dk. 45) (DG Sivasspor), Vida (dk. 31) (Beşiktaş)


Sarı kartlar: Papp (DG Sivasspor), Vida, Medel (Beşiktaş)

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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 21:11
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