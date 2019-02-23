0553 313 94 23

Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1 - Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 23.

23 Şubat 2019 Cumartesi 15:41
Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1 - Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında karşılaştığı Antalyaspor’a 2-1 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


50. dakikada sol kanattan gelişen atakta Kone’in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Emre’nin sert şutu kaleci Ferhat’ta kaldı.


65. dakikada sağ kanattan Douglas’ın sol ayağıyla ceza sahasına ortasında Kone düzgün bir kafa vuruşuyla topu köşeden ağlarla buluşturdu. 1-2


77. dakikada sol kanattan Erdoğan’ın ceza sahası içine ortasında arka direkte Kone müsait pozisyonda topu direğin yanından dışarı gönderdi.


90. dakikada sağ kanattan Muhammet Demir’in ceza sahasına ortasında Kone’den seken topa gelişine vuran Mert Hakan topu direğin üstünden dışarı gönderdi.



Stat: 4 Eylül


Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx


Demir Grup Sivasspor: Tolgahan x, Douglas x, Bjarsmyr xx, David Braz xx, Ziya x, N’Dinga x, (Muhammet Demir dk. 84 ?), Hakan Arslan xx, Rybalka x (Mert Hakan dk. 63 x) Emre x (Erdoğan dk. 63 x), Diabate xx, Kone xx


Yedekler: Ali Şaşal, Uğur, Papp, Özer, Torje, Fatih Aksoy, Rochet


Teknik Direktör: Hakan Keleş


Antalyaspor: Ferhat xxx, Angelo xx, Salih xx, Nazım Sangare xxx, Chico xxx, Charles xx, Hakan Özmert xxx, Amilton xxx, (Bahadır dk. 86 ?), Serdar xx (Doğukan dk. 74 x), Fredy xxx (Yekta dk. 82 ?), Doukara xxx


Yedekler: Ozan, Osman, Zeki, Drole, Harun, Cissokho, Sergen


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Goller: Kone (dk. 65) (DG Sivasspor), Nazım Sangare (dk. 36), Doukara (dk. 45+2 pen.) (Antalyaspor)


Sarı kartlar: David Braz (DG Sivasspor) Amilton, Fredy (Antalyaspor)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 15:41
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Futbol: TFF 3. Lig
    1. Futbol: TFF 3. Lig
    2. İstikbal Mobilya Kayserispor Nurettin..
    3. Endonezya'da 5,1 büyüklüğünde deprem
    4. Çin’de işçi servisi kaza yaptı: 20..
    5. Millet İttifakı Büyükşehir Belediye..
    6. Kar yağışı ve fırtınaya aldırış..
    7. Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1 -..
    8. Futbol: TFF 2. Lig
    9. Marmaris’te korkutan yangın
    10. Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 0 -..
    11. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    12. Rusya semalarında ABD keşif uçağı..
    13. Mansur Yavaş'la ilgili iddiaya Mehmet..
    14. "Almanya'da elçilik okulları açmak..
    15. "Çoban Hareketi" İzmir buluşmasına..
    16. Vestel Venüs Sultalar Ligi: Eczacıbaşı..
    17. Ağbaba: "Biz birbirimizi yemezsek,..
    18. ‘Neşeli Çiftçi’, Maltepeli minikler..
    19. Hatay’da cinayet: 3 çocuk annesi..
    20. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu!
    AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu!
    Yunanistan'ın şımarık çocuğu tehditler savurdu: 20 dakikalık işiniz var
    Yunanistan'ın şımarık çocuğu tehditler savurdu: 20 dakikalık işiniz var
    Bakan'dan erken emeklilik açıklaması
    Bakan'dan erken emeklilik açıklaması
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...

    Günün Karikatürü

    23 Şubat 2019
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu