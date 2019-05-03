Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig’in 31.

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında DG Sivasspor, sahasında Medipol Başakşehir’i konuk etti. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada İrfan, sağ kanatta topu alıp hızlı bir şekilde ilerleyerek topu sert bir şutla kaleye gönderdi. Tolgahan topu kontrol etmeyi başardı.

16. dakikada Douglas sağ kanatta elde ettiği topu ceza sahası dışından kaleye gönderdi. Mert topu kontrol etti.

20. dakikada Visca savunma arkasına kaçan İrfan’a hızlı bir pas attı, İrfan topu kontrol edip kaleye göndermek istedi fama savunmadan dönen top kornere gitti.

31. dakikada Papp’nin ceza sahası içerisine yaptığı ortasında Özer topa vurdu top auta çıktı.



Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Halil Umut Meller xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx

DG Sivaspor: Tolgahan xx, Uğur xx, Mattias xxx, Papp xxx, Oliveria xxx, Özer xx, Rybalka xx, N’dinga xxx, Douglas xx, Diabate xx, Emre xx

Yedekler: Ali, Kone, Mert, Muhammet, Erdoğan, Torje, Fatih

Teknik Direktör: Ersel Uzğur

Medipol Başakşehir: Mert xx, Clichy xx, Mahmut xx, Serdar xx, Paula xx, Emre xx, Visca xx, Elia xx, İrfan xx, Soner xx, Souza xx

Yedekler: Volkan, Attamah, Costa, Bajic, Ferod, Stefano, Jolic

Teknik Direktör: Abdulllah Avcı

Sarı kart: Elia (Medipol Başakşehir)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.