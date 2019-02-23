Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - Antalyaspor: 2 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig’in 23.

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Demir Grup Sivasspor, Antalyaspor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 2-0 önde tamamladı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada sağ kanattan Douglas’ın yerden ortasında topu ceza sahası içerisinde kontrol eden Kone pasını sol tarafta bekleyen Emre’ye aktardı. Emre’nin yerden sert şutunda kaleci Ferhat topu direğin dibinden ayaklarıyla uzaklaştırdı.

16. dakikada sol kanattan Serdar’ın ceza sahasına ortasında Doukara’nın topu kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Tolgahan’ın müdahalesinin ardından üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

32. dakikada sağ kanattan Amilton’un ortasında savunmanın müdahalesinin ardından ceza sahası dışında Fredy’in gelişine sert şutunda top direğin üstünden dışarı çıktı.

36. dakikada hücumda yapılan baskıyla topu kapan Amilton’un pasında topla buluşan Nazım Sangare topu sürdükten sonra ceza yayı sağ tarafından yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı sol köşeden ağlarla buluşturdu. 0-1

41. dakikada Hakan Özmert’in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası üzerinde kafa vuruşunu yapan Chico topu direğin üstünden auta gönderdi.

45. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Amilton, David Braz’ın müdahalesi ile yerden kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

45+2. dakikada penaltı atışını kullanan Doukara topu ağlara gönderdi. 0-2



Stat: 4 Eylül

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan x, Douglas x, Bjarsmyr xx, David Braz xx, Ziya x, N’Dinga xx, Hakan Arslan xx, Rybalka x, Emre xx, Diabate xx, Kone xx

Yedekler: Ali Şaşal, Uğur, Mert Hakan, Muhammet Demir, Erdoğan, Papp, Özer, Torje, Fatih Aksoy, Rochet

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Antalyaspor: Ferhat xxx, Angelo xx, Salih xx, Nazım Sangare xxx, Chico xxx, Charles xx, Hakan Özmert xxx, Amilton xxx, Serdar xx, Fredy xx, Doukara xxx

Yedekler: Ozan, Osman, Zeki, Drole, Doğukan, Yekta, Harun, Cissokho, Bahadır, Sergen

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Goller: Nazım Sangare (dk. 36), Doukara (dk. 45 pen.) (Antalyaspor)

Sarı kart: Amilton (Antalyaspor)

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