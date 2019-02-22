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Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 3 - Evkur Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 23.

22 Şubat 2019 Cuma 22:44
Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 3 - Evkur Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Evkur Yeni Malatyaspor’u 3-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


52. dakikada Danijel Aleksic, rakip ceza sahasının hemen dışından kaleyi karşısına alıp şutunu çekti fakat kaleci Gökhan Akkan topu çıkardı.


54. dakikada Çaykur Rizespor’da Fernando Boldrin ceza sahasının dışından şansını denedi ve top direğin hemen yanından auta çıktı.


75. dakikada Çaykur Rizespor’da Aatif’in çektiği şutu kaleci çıkarttı. Tekrar önüne düşen topa sertçe vuran Aatif’in şutunda top bu kez direkten döndü.


76. dakikada ceza sahası içerisinde Awaziem’in faul yaptığını düşünen hakem önce penaltı noktasını gösterdi sonrasında VAR’a başvurdu. Pozisyonun tekrarını izleyen Hakem Göçek penaltı kararını iptal ederek oyunun devam etmesini istedi.


90+5. dakikada sol çaprazdan kontraya çıkan Nakoulma’nın şutunda kaleciden dönen topu Vedat tamamlayarak filelerle buluşturdu. 2-0


90+6. dakikada ceza sahası içerisinde Azubuike’nin pasında topla buluşan Nakoulma maçın skorunu belirleyen golü attı. 3-0



Stat: Çaykur DİDİ


Hakemler: Hüseyin Göçek xxx, Esat Sancaktar xxx, Musa Sönmez xx


Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Abdullah xx, Boldrin xxx (Samudio dk. 80 ?), Awaziem xx, Moroziuk xx, Abarhoun xxx, Azubuike xx, Aminu Umar xx (Saadane dk. 67 xx), Melnjak xx, Muriç xx, Aatif xx (Nakoulma dk. 90 xx)


Yedekler: Cihan, Mustafa, Çınar, Musa, Koray, Mehmet, Orhan


Teknik Direktör: Okan Buruk


Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle x, Marques xx, Eren xx, Mustafa xx, Sincere x, Ahmed x (Barış dk. 65 x), Donald x, Aksic xx, Erkan xx, Meza x, Robin ? (Murat Yıldırım dk. 3 xx)


Yedekler: Ertaç, Şeref Can, Pereira, İkbal, Bülent


Teknik Direktör: Erol Bulut


Goller: Aatif (dk. 26), Vedat (dk. 90+5), Nakoulma (dk. 90+6) (Çaykur Rizespor)


Sarı kartlar: Abarhoun, Nakoulma (Çaykur Rizespor), Aleksic, Meza, Donald (Evkur Yeni Malatyaspor)

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 22:44
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