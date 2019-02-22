Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 3 - Evkur Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig’in 23.

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Evkur Yeni Malatyaspor’u 3-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Danijel Aleksic, rakip ceza sahasının hemen dışından kaleyi karşısına alıp şutunu çekti fakat kaleci Gökhan Akkan topu çıkardı.

54. dakikada Çaykur Rizespor’da Fernando Boldrin ceza sahasının dışından şansını denedi ve top direğin hemen yanından auta çıktı.

75. dakikada Çaykur Rizespor’da Aatif’in çektiği şutu kaleci çıkarttı. Tekrar önüne düşen topa sertçe vuran Aatif’in şutunda top bu kez direkten döndü.

76. dakikada ceza sahası içerisinde Awaziem’in faul yaptığını düşünen hakem önce penaltı noktasını gösterdi sonrasında VAR’a başvurdu. Pozisyonun tekrarını izleyen Hakem Göçek penaltı kararını iptal ederek oyunun devam etmesini istedi.

90+5. dakikada sol çaprazdan kontraya çıkan Nakoulma’nın şutunda kaleciden dönen topu Vedat tamamlayarak filelerle buluşturdu. 2-0

90+6. dakikada ceza sahası içerisinde Azubuike’nin pasında topla buluşan Nakoulma maçın skorunu belirleyen golü attı. 3-0



Stat: Çaykur DİDİ

Hakemler: Hüseyin Göçek xxx, Esat Sancaktar xxx, Musa Sönmez xx

Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Abdullah xx, Boldrin xxx (Samudio dk. 80 ?), Awaziem xx, Moroziuk xx, Abarhoun xxx, Azubuike xx, Aminu Umar xx (Saadane dk. 67 xx), Melnjak xx, Muriç xx, Aatif xx (Nakoulma dk. 90 xx)

Yedekler: Cihan, Mustafa, Çınar, Musa, Koray, Mehmet, Orhan

Teknik Direktör: Okan Buruk

Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle x, Marques xx, Eren xx, Mustafa xx, Sincere x, Ahmed x (Barış dk. 65 x), Donald x, Aksic xx, Erkan xx, Meza x, Robin ? (Murat Yıldırım dk. 3 xx)

Yedekler: Ertaç, Şeref Can, Pereira, İkbal, Bülent

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Aatif (dk. 26), Vedat (dk. 90+5), Nakoulma (dk. 90+6) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Abarhoun, Nakoulma (Çaykur Rizespor), Aleksic, Meza, Donald (Evkur Yeni Malatyaspor)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.