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Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 - Trabzonspor: 3 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in son haftasında Çaykur Rizespor ile Trabzonspor karşılaştı.

24 Mayıs 2019 Cuma 23:06
Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 - Trabzonspor: 3 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in son haftasında Çaykur Rizespor ile Trabzonspor karşılaştı. Müsabakayı konuk ekip 3-2 kazanarak sezonu 3 puanla bitirdi.



Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)


53. dakikada Saadane’nin sağ taraftan ortasında Vedat Muriç’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır’ın sağından auta çıktı.


55. dakikada Samudio’nun sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Umar’ın kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.


64. dakikada ceza sahası yayı üzerinden Boldrin’in vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çıkardı.


65. dakikada Samudio’nun sağ kanattan kullandığı köşe atışında ceza sahası içindeki Vedat Muriç’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır’ın sağındaki direğe çarparak ağlarla buluştu. 2-3


72. dakikada Pereira’nın pasında toplu buluşan Rodallega’nın ceza sahası içinden sert şutunu kaleci Gökhan kornere çeldi.


78. dakikada Nwakaeme’nin pasıyla ceza sahası içine giren Ekuban’ın vuruşunda kaleci Gökhan meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.


79. dakikada Vedat Muriç’in pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Mustafa Saymak’ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır’dan döndü. Dönen topu Abdulkadir Ömür uzaklaştırdı.



Stat: Rize Çaykur Didi


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Kemal Yılmaz xx, Serkan Olguncan


Çaykur Rizespor: Gökhan x, Moroziuk x, Saadane xx, Awaziem x, Melnjak x, Musa Çağıran x (Umar dk. 46 x), Azubuke x (Abarhoun dk. 84 ?), Samudio xx, Boldrin xx, Aatif x (Mustafa Saymak dk. 72 x), Vedat Muriç xx


Yedekler: Cihan, Abdullah Durak, Petrucci, Çınar, Koray, Muhmet Uslu, Orhan Ovacıklı


Teknik Direktör: Okan Buruk


Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Pereira xx, Hüseyin Türkmen xx, Mejad Hoseini xx, Novak xx, Sosa x (Ekuban dk. 22 x), Abdulkadir Parmak xxx, Yusuf Yazıcı xx (Toure dk. 90 ?), Abdulkadir Ömür xxx, Nwakaeme xx, Rodallega xxx (Murat Cem Akpınar dk. 90+2 ?)


Yedekler: Arda, Kamil Ahmet Çörekçi, Hasan Batuhan Artaslan, Ibanez


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Goller: Boldrin (dk. 16), Vedat Muriç (dk. 65) (Çaykur Rizespor), Melnjak (dk. 24 k.k.), Rodallega (dk. 20), Abdulkadir Ömür (dk. 43) (Trabzonspor)


Sarı kartlar: Novak (Trabzonspor), Boldrin (Çaykur Rizespor)

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Haber Tarihi: 24 Mayıs 2019 Cuma 23:06
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