Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - İstiklal Mobilya Kayserispor: 0 (İlk yarı) 0 üstünlüğü ile sona erdi.

0 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Aminu Umar’ın şutunda top kaleci Lung’a çarparak ceza sahasının dışına çıktı.

23. dakikada Boldrin’in ceza sahasının dışından vuruşu kaleci Lung’dan döndü. Kaleciden seken topu Vedat Muriç tamamlayarak filelerle buluşturdu. 1-0

36. dakikada sağ kanatta topla buluşan Deniz Türüç’ün çaprazdan şutunda kaleci Gökhan meşin yuvarlağı çeldi.





Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Halis Özkahya xx, Asım Yusuf Öz xx, Hakan Yemişken xx

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan xxx, Abdullah xxx, Abarhoun xxx, Melnjak xxx, Awaziem xxx, Boldrin xxx, Umar xxx, Samudio xxx, Azubuike xxx, Musa xxx, Vedat xxx

Yedekler: Cihan, Koray, Mehmet Uslu, Talbi, Orhan, Çınar, Saadane, Mustafa Saymak, Aatif, Nakoulma

Teknik Direktör: Okan Buruk

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung x, Atila xx, Biyik xx, Sapunaru xx, Lopes xx, Şamil xx, Hasan Hüseyin xx, Chery xx, Deniz xx, Kravets xx, Umut xx

Yedekler: Muammer, Hakan, Emre, Levent, Kucher, Berkant Şahin, Nurettin, Mert, Gyan, Varela

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Gol: Vedat Muriç (dk. 23) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Boldrin, Vedat (Çaykur Rizespor), Deniz (İstikbal Mobilya Kayserispor)

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