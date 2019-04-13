Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Göztepe: 0 (Maç sonucu)
0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.13 Nisan 2019 Cumartesi 18:10
0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada sağ taraftan topla buluşan Aatif, Muriç ve Boldrin ile oluşturduğu üçgen sonrasında Boldrin’in ara pasında sağ çaprazda topu tekrar aldı ve filelerle buluşturdu. 1-0
56. dakikada Çaykur Rizespor atağında Muriç’in kafayla indirdiği top sonrasında ceza sahasına giren Boldrin, kaleci ile karşı karşıya kaldı ve denemesini yaptı. Boldrin’in şutunda top kaleci Pimparel tarafından uzaklaştırıldı.
80. dakikada Çaykur Rizespor atağında soldan ceza sahasına doğru hareketlenen Muriç, Boldrin’in pasında kaleyi yokladı fakat top üstten auta çıktı.
85. dakikada gelişen Göztepe atağında Serdar’ın ön direğe doğru yaptığı ortasında Deniz’in kafa vuruşunda kaleci Gökhan sol köşeden topu kornere çeldi.
89. dakikada savunmanın arkasına atılan topla kaleciyle karşı karşıya kalan Muriç’in şutunda top sağ direkten geri geldi.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu x, Mustafa Sönmez xx, Mehmet Can Satman xx
Çaykur Rizespor: Gökhan xxx, Boldrin xx, Awaziem xx, Morozuik xx (Abdullah dk. 84 ?), Samudio xx (Saadane dk. 81 ?), Abarhoun xx, Musa xxx, Azubuike xx, Meljnak xx, Vedat xx, Aatif xxx (Mustafa dk. 67 xx)
Yedekler: Cihan, Çınar, Koray, Umar, Mehmet, Nakoulma, Orhan
Teknik Direktör: Okan Buruk
Göztepe: Pimparel x, Chagas xx , Pereira x, Ghilas x (Deniz dk. 72 xx), Gouffran xx, Lumor xx, Poko xx (Elessa dk. 63 xx), Gassama xx, Reis Silva xx, Tayfur x (Serdar dk. 51 xx)
Yedekler: Mehmet Göktuğ, Eren, Yasin, Yalçın, Berkan, Araujo, Erol Hakan
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Gol: Aatif (dk. 50) (Çaykur Rizespor)
Sarı Kartlar: Samudio, Abarhoun (Çaykur Rizespor), Chagas (Göztepe)
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