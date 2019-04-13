Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Göztepe: 0 (Maç sonucu) 0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada sağ taraftan topla buluşan Aatif, Muriç ve Boldrin ile oluşturduğu üçgen sonrasında Boldrin’in ara pasında sağ çaprazda topu tekrar aldı ve filelerle buluşturdu. 1-0

56. dakikada Çaykur Rizespor atağında Muriç’in kafayla indirdiği top sonrasında ceza sahasına giren Boldrin, kaleci ile karşı karşıya kaldı ve denemesini yaptı. Boldrin’in şutunda top kaleci Pimparel tarafından uzaklaştırıldı.

80. dakikada Çaykur Rizespor atağında soldan ceza sahasına doğru hareketlenen Muriç, Boldrin’in pasında kaleyi yokladı fakat top üstten auta çıktı.

85. dakikada gelişen Göztepe atağında Serdar’ın ön direğe doğru yaptığı ortasında Deniz’in kafa vuruşunda kaleci Gökhan sol köşeden topu kornere çeldi.

89. dakikada savunmanın arkasına atılan topla kaleciyle karşı karşıya kalan Muriç’in şutunda top sağ direkten geri geldi.



Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu x, Mustafa Sönmez xx, Mehmet Can Satman xx

Çaykur Rizespor: Gökhan xxx, Boldrin xx, Awaziem xx, Morozuik xx (Abdullah dk. 84 ?), Samudio xx (Saadane dk. 81 ?), Abarhoun xx, Musa xxx, Azubuike xx, Meljnak xx, Vedat xx, Aatif xxx (Mustafa dk. 67 xx)

Yedekler: Cihan, Çınar, Koray, Umar, Mehmet, Nakoulma, Orhan

Teknik Direktör: Okan Buruk

Göztepe: Pimparel x, Chagas xx , Pereira x, Ghilas x (Deniz dk. 72 xx), Gouffran xx, Lumor xx, Poko xx (Elessa dk. 63 xx), Gassama xx, Reis Silva xx, Tayfur x (Serdar dk. 51 xx)

Yedekler: Mehmet Göktuğ, Eren, Yasin, Yalçın, Berkan, Araujo, Erol Hakan

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Gol: Aatif (dk. 50) (Çaykur Rizespor)

Sarı Kartlar: Samudio, Abarhoun (Çaykur Rizespor), Chagas (Göztepe)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.