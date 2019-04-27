Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Demir Grup Sivasspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig’in 30.27 Nisan 2019 Cumartesi 18:07
Spor Toto Süper Lig’in 30. hafta karşılaşmalarında Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor evinde Demir Grup Sivasspor’u konuk etti. Karşılaşma golsüz berabere tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
69. dakikada Çaykur Rizespor atağında Melnjak’ın ceza sahası dışından çektiği sert şutunda Tolgahan topu çıkardı.
71. dakikada Uğu Çiftçi ceza sahasına kadar inerek topu merkez sert bir şekilde çevirdi fakat top hiçbir takım arkadaşına ulaşmadı.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Halis Özkahya xx, Samet Çiçek xx, Ceyhun Sesigüzel xx
Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Boldrin xx (Mustafa dk. 77 x), Awaziem xx, Moroziuk xx, Samudio xx, Abarhoun xx, Musa xx (Saadane dk. 84 ?), Azubuike xx, Melnjak xx, Vedat xx, Aatif x (Umar dk. 27 xx)
Yedekler: Cihan, Talbi, Abdullah, Çınar, Koray, Umar, Mehmet, Orhan
Teknik Direktör: Okan Buruk
Demir Grup Sivasspor: Tolgahan xx, Uğur xx, Bjarsmyr xx, Papp xx, Douglas Santos xx (Ziya dk. 86 ?), Rybalka xx (Özer dk. 73 x), Diabate xx, Hakan xx, Braz xx, Emre x (Kone dk. 66 x), Ndinga xx
Yedekler: Ali Şaşal, Mert, Muhammet, Erdoğan, Torje, Fatih, Alwarez
Teknik Direktör: Ersel Uzğur
Sarı kartlar: Awaziem (Çaykur Rizespor), Hakan, Braz, Ziya (Demir Grup Sivasspor)
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