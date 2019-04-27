Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Demir Grup Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 30. hafta karşılaşmalarında Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor evinde Demir Grup Sivasspor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı berabere tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk Yarı)

1. dakikada Vedat Muriç savunmanın arkasına atılan topta kontrolünü yaptı ve ceza sahasına doğru ilerleyip meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ancak maçın hakemi Haliz Özkahya VAR incelemesi ile gol pozisyonunda topun elle kontrol edildiğini belirtti ve golü iptal etti.

21. dakikada Diabate sağ kanatta topla ilerledi ve ceza sahasına girdiği gibi şutunu çekti ama kaleci Gökhan topu dışarı çeldi.

40. dakikada Musa dar açıda buluştuğu topta kaleyi yokladı fakat top az farkla dışarı çıktı.

42. dakikada Umar ceza sahası dışında topla buluştu çalımını attıktan sonra şutunu çekti. Top çok az farkla üstten dışarıya çıktı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Halis Özkahya xx, Samet Çiçek xx, Ceyhun Sesigüzel xx

Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Boldrin xx, Awaziem xx, Moroziuk xx, Samudio xx, Abarhoun xx, Musa xx, Azubuike xx, Melnjak xx, Vedat xx, Aatif x (Umar dk. 27 x)

Yedekler: Cihan, Talbi, Abdullah, Mustafa, Saadane, Çınar, Koray, Umar, Mehmet, Orhan

Teknik Direktör: Okan Buruk

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan xx, Uğur xx, Bjarsmyr xx, Papp xx, Douglas Santos xx, Rybalka xx, Diabate xx, Hakan xx, Braz xx, Emre xx, Ndinga xx

Yedekler: Ali Şaşal, Kone, Mert, Muhammet, Erdoğan, Özer, Torje, Fatih, Ziya, Alwarez

Teknik Direktör: Ersel Uzğur

Sarı kartlar: Hakan, Braz (Demir Grup Sivasspor)