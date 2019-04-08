Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Beşiktaş: 2 (Maç devam ediyor) Spor Toto Süper Lig’in 27.

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile Beşiktaş karşılaşıyor. 20. dakika geride kalırken konuk ekip Beşiktaş 8. dakikada Vida’nın ve 14. dakikada Ljajic’in golüyle müsabakayı 2-0 önde götürüyor.

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