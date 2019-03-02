Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 3 - DG Sivasspor: 2 (Maç sonucu) Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’in 24.

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Demir Grup Sivasspor’u konuk etti. Yeşil-beyazlılar, müsabakadan 3-2 galip ayrıldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Saivet’in sağ kanattan ortaladığı topa yakın mesafeden Yusuf’un kafa vuruşu üstten auta çıktı.

55. dakikada Saivet’in pasıyla sağ çaprazdan kaleci ile karşı karşıya kalan Shehu’nun şutu üstten dışarıya gitti.

57. sol kanattan ceza sahası içerisine giren Yusuf’un Douglas tarafından düşürülmesinin ardından müsabakanın hakemi beyaz noktayı gösterdi.

59. dakikada Sakho’nun kalecinin soluna gönderdiği penaltı vuruşunu Tolgahan çeldi.

62. dakikada Shehu’nun sağ kanattan ortaladığı topu Yusuf kafayla, Sakho’ya indirdi. Savunmanın müdahalesiyle topu önünde bulan Saivet’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla gönderdi. 2-1

75. dakikada Douglas’ın ceza sahası dışından çektiği şut az farkla direğin üzerinden auta çıktı

89. dakikada Özer’in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta defanstan seken topu önünde bulan N’Dinga düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi. 2-2

90+7. dakikada Aytaç’ın ceza sahası dışından çektiği şut ağlarla buluştu. 3-2



Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Süleyman Özay xx, Erdem Bayık xx

Bursaspor: Okan Kocuk xx, Barış Yardımcı xx (Allano Lima dk. 74 xx), Aurelien Chedjou xxx, Ertuğrul Ersoy xx, Umut Meraş xx, Staphane Badji xx, Aytaç Kara xxx, Abdullahi Shehu xxx, Henri Saivet xxx (Umut Nayir dk. 90 ?), Yusuf Erdoğan xxx (Latovlevici dk. 82 ?), Diafra Sakho xx

Yedekler: Muhammed Şengezer, Santiago Vergini, Furkan Soyalp, F.Emre Ünver, Onur Atasayar, Burak Kapacak, Ramazan Keskin

Teknik Direktör: Samet Aybaba

DG Sivasspor: Tolgahan Acar xx, Douglas xx, Mattias Bjarsmyr x, David Braz x (Fatih Aksoy dk. 68 x), Ziya Erdal x, Delvin N’Dinga xxx, Hakan Arslan x, Fousseni Diabate xx, Mert Hakan Yandaş x (Özer Hurmacı dk. 64 xx), Emre Kılınç xx, Arouna Kone x (Erdoğan Yeşilyurt dk. 13 xx)

Yedekler: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Paul Papp, Gabriel Torje, Serhiy Rıbalka, Sergio Rochet

Teknik Sorumlu: Hakan Keleş

Goller: Abdullahi Shehu (dk. 20), Henri Saivet (dk. 62), Aytaç Kara (dk. 90+7) (Bursaspor), Emre Kılınç (dk. 6), Delvin N’Dinga (dk. 89) (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Aytaç Kara, Umut Meraş, Allano Lima (Bursaspor), Tolgahan Acar (Demir Grup Sivasspor)

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