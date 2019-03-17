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Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 2 - Galatasaray: 3 (Maç sonucu)

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’in 26.

17 Mart 2019 Pazar 21:11
Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 2 - Galatasaray: 3 (Maç sonucu)

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında sahasında Galatasaray’ı ağırladı. Maç 3-2 Galatasaray’ın üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


52. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Lima’nın yerden ortasını Muslera kolaylıkla kontrol etti.


55. dakikada Aytaç’ın müdahalesiyle yerde kalan Belhanda’nın pozisyonunu VAR’dan izleyen hakem penaltı noktasını gösterdi.


56. dakikada penaltıyı kullanan Diagne, topu ağlarla buluşturdu. 2-2


61. dakikada Belhanda’nın pasını gelişini kaleye gönderen Onyekuru’nun şutu direğin üzerinden auta çıktı.


63. dakikada Onyekuru’nun ceza sahası dışına çıkardığı topu gelişine kaleye gönderen Feghouli meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-3


68. dakikada Belhanda’nın ara pası ile kaleciyle karşı karşıya kalan Onyekuru’nun yerden vuruşu kale direğinin dibinden auta çıktı.


69. dakikada Yusuf’un ceza sahası dışından vuruşu az farkla kalenin solundan auta çıktı.



Stat: Bursa Büyükşehir Belediye


Hakemler: Suat Arslanboğa x, Sekan Ok xx, İsmail Şencan xx


Bursaspor: Okan Kocuk xx, Abdullahi Shehu xx, Aurelien Chedjou xx, Ertuğrul Ersoy xx, Umut Meraş xx, Staphane Badji xx (Umut Nayir dk. 77 xx), Aytaç Kara xx, Yusuf Erdoğan xxx (Kubilay Kanatsızkuş dk. 85 ?), Henri Saivet xxx, Onur Atasay xx (Allano Lima dk. 38 xxx), Diafra Sakho xxx


Yedekler: Muhammed Şengezer, Santiago Vergini, Lasmin Latovlevici, Furkan Soyalp, F.Emre Ünver, Burak Kapacak, Ramazan Keskin


Teknik Direktör: Samet Aybaba


Galatasaray: Fernando Muslera x, Mariano Ferreira xx, Chistian Luyindama xx, Marcao xx Emre Taşdemir xx, Ryan Donk xx, Badou Ndiaye xx, Sofiane Feghouli xx, Younes Belhanda xx, Henry Onyekuru xx (Sinan Gümüş dk. 88 ?), Mbaye Diagne xx (Selçuk İnan dk. 77 xx)


Yedekler: İsmail Çipe, Ahmet Yılmaz Çalık, Martin Linnes, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Kostan Mitroglou, Semih Kaya, Suğdat Çelik


Teknik Sorumlu: Fatih Terim


Goller: Sakho (dk. 15), Saivet (dk. 42) (Bursaspor), Ndiaye (dk. 45+2), Diagne (dk. 56 pen.), Feghouli (dk. 63) (Galatasaray)


Sarı kartlar: Lima, Chedjou (Bursaspor), Luyindama, Ndiaye, Marcao, Belhanda, Emre, Onyekuru (Galatasaray)

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 21:11
  1. doğa

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