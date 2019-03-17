Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 2 - Galatasaray: 1 (İlk yarı) Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’in 26.

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında sahasında Galatasaray’ı konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı 2-1 Bursaspor’un üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12. dakikada Saivet’in ara pasında kaleciyle karşı kalan Onur’dan önce Muslera topun sahibi oldu.

14. dakikada Saivet’in ortasında defanstan seken topa gelişine vuran Aytaç’ın şutunu Muslera son anda ayaklarıyla kornere çeldi.

15. dakikada Yusuf Erdoğan’ın getirdiği topa kayarak vuran Sakho, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

42. dakikada Lima’nın pasında ceza sahasında buluşan Saivet’in gelişine vuruşu ağlarla buluştu. 2-0

45+2. dakikada Mariano’nun içeri çevirdiği topu iyi takip eden Ndiaye farkı bire indirdi. 2-1



Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Sekan Ok xx, İsmail Şencan xx

Bursaspor: Okan Kocuk xx, Abdullahi Shehu xx, Aurelien Chedjou xx, Ertuğrul Ersoy xx, Umut Meraş xx, Staphane Badji xx, Aytaç Kara xx, Yusuf Erdoğan xxx, Henri Saivet xxx, Onur Atasay xx (Allano Lima dk. 38 xxx), Diafra Sakho xxx

Yedekler: Muhammed Şengezer, Santiago Vergini, Lasmin Latovlevici, Furkan Soyalp, F.Emre Ünver, Kubilay Kanatsızkuş, Burak Kapacak, Ramazan Keskin, Umut Nayir

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Galatasaray: Fernando Muslera x, Mariano Ferreira xx, Chistian Luyindama xx, Marcao xx Emre Taşdemir xx, Ryan Donk xx, Badou Ndiaye xx, Sofiane Feghouli xx, Younes Belhanda xx, Henry Onyekuru xx, Mbaye Diagne xx

Yedekler: İsmail Çipe, Ahmet Yılmaz Çalık, Selçuk İnan, Sinan Gümüş, Martin Linnes, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Kostan Mitroglou, Semih Kaya, Suğdat Çelik

Teknik Sorumlu: Fatih Terim

Goller: Sakho (dk. 15), Saivet (dk. 42) (Bursaspor), Ndiaye (dk. 45+2) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Lima (Bursaspor), Luyindama (Galatasaray)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.