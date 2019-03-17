0553 313 94 23

Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 2 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’in 26.

17 Mart 2019 Pazar 20:00
Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 2 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında sahasında Galatasaray’ı konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı 2-1 Bursaspor’un üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


12. dakikada Saivet’in ara pasında kaleciyle karşı kalan Onur’dan önce Muslera topun sahibi oldu.


14. dakikada Saivet’in ortasında defanstan seken topa gelişine vuran Aytaç’ın şutunu Muslera son anda ayaklarıyla kornere çeldi.


15. dakikada Yusuf Erdoğan’ın getirdiği topa kayarak vuran Sakho, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0


42. dakikada Lima’nın pasında ceza sahasında buluşan Saivet’in gelişine vuruşu ağlarla buluştu. 2-0


45+2. dakikada Mariano’nun içeri çevirdiği topu iyi takip eden Ndiaye farkı bire indirdi. 2-1



Stat: Bursa Büyükşehir Belediye


Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Sekan Ok xx, İsmail Şencan xx


Bursaspor: Okan Kocuk xx, Abdullahi Shehu xx, Aurelien Chedjou xx, Ertuğrul Ersoy xx, Umut Meraş xx, Staphane Badji xx, Aytaç Kara xx, Yusuf Erdoğan xxx, Henri Saivet xxx, Onur Atasay xx (Allano Lima dk. 38 xxx), Diafra Sakho xxx


Yedekler: Muhammed Şengezer, Santiago Vergini, Lasmin Latovlevici, Furkan Soyalp, F.Emre Ünver, Kubilay Kanatsızkuş, Burak Kapacak, Ramazan Keskin, Umut Nayir


Teknik Direktör: Samet Aybaba


Galatasaray: Fernando Muslera x, Mariano Ferreira xx, Chistian Luyindama xx, Marcao xx Emre Taşdemir xx, Ryan Donk xx, Badou Ndiaye xx, Sofiane Feghouli xx, Younes Belhanda xx, Henry Onyekuru xx, Mbaye Diagne xx


Yedekler: İsmail Çipe, Ahmet Yılmaz Çalık, Selçuk İnan, Sinan Gümüş, Martin Linnes, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Kostan Mitroglou, Semih Kaya, Suğdat Çelik


Teknik Sorumlu: Fatih Terim


Goller: Sakho (dk. 15), Saivet (dk. 42) (Bursaspor), Ndiaye (dk. 45+2) (Galatasaray)


Sarı kartlar: Lima (Bursaspor), Luyindama (Galatasaray)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 20:00
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti'nin Antalya mitingi
    1. AK Parti'nin Antalya mitingi
    2. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve..
    3. Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa..
    4. Devrim gibi yenilik! "Birkaç ay kaldı"
    5. Human Movie Team Belgesel ve Kısa Film..
    6. AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley:..
    7. Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 2 -..
    8. Kestiği ağacın altında kalmaktan sonra..
    9. Ardahan’da şiddetli fırtına ve tipi:..
    10. Milli boksör Busenaz Sürmeneli'den..
    11. 2.El Oto SatışlarındaSon Gün 1 Nisan
    12. Yemen'deki kolera salgını
    13. AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley..
    14. Maçın ardından
    15. Ankara’daki Kastamonu Günlerine yoğun..
    16. Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa..
    17. MHP ilçe başkanının eşini oğlunun..
    18. İmamoğlu: “Kötü söz konuşanlar..
    19. Yeni Zelandaki saldırıda camı kırarak..
    20. İzmir mitingine kaç kişi katıldı?..
    21. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    22. AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye..
    23. Bakan Kurum: “CHP sürekli takoz olur”
    24. Sekmen: “Erzurum için büyük..
    25. Yıldırım, Beyoğlu'nda esnafı ziyaret..
    26. Yeni Zelanda saldırganın ailesi ilk..
    27. Maduro sabote edilen barajı ziyaret..
    28. AK Parti'nin Antalya mitingi
    29. Bursaspor-Galatasaray maçından notlar
    30. Bilardo Milli Takımı, dünya şampiyonu
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    İbrahim Kalın çok sert konuştu! 'Gücünüz yetiyorsa buyurun gelin!'
    İbrahim Kalın çok sert konuştu! 'Gücünüz yetiyorsa buyurun gelin!'
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu