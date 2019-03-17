Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 1 - Galatasaray: 0 (Maç devam ediyor)
Spor Toto Süper Lig’in 26.
17 Mart 2019 Pazar 19:25
Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Bursaspor, Galatasaray’ı ağırlıyor. Mücadelenin ilk 15 dakikası yeşil-beyazlıların 1-0’lık üstünlüğü ile geçildi.
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