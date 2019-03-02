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Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 1 - DG Sivasspor: 1 (İlk yarı)

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’in 24.

02 Mart 2019 Cumartesi 16:56
Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 1 - DG Sivasspor: 1 (İlk yarı)

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor’u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


6. dakikada N’Dinga’nın pasında hareketlenen Emre, kaleci Okan’dan sıyrıldıktan sonra düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1


20. dakikada Yusuf’un sol kanattan ortaladığı topa iyi yükselen Shehu fileleri havalandırdı. 1-1



Stat: Bursa Büyükşehir Belediye


Hakemler: Mete Kalkavan xx, Süleyman Özay xx, Erdem Bayık xx


Bursaspor: Okan Kocuk xx, Barış Yardımcı xx, Aurelien Chedjou xxx, Ertuğrul Ersoy xx, Umut Meraş xx, Staphane Badji xx, Aytaç Kara xx, Abdullahi Shehu xxx, Henri Saivet xx, Yusuf Erdoğan xx, Diafra Sakho xx


Yedekler: Muhammed Şengezer, Santiago Vergini, Iasmin Latovlevici, Furkan Soyalp, Allano Lima, F.Emre Ünver, Onur Atasayar, Burak Kapacak, Ramazan Keskin, Umut Nayir


Teknik Direktör: Samet Aybaba


DG Sivasspor: Tolgahan Acar xx, Douglas xx, Mattias Bjarsmyr xx, David Braz xx, Ziya Erdal xx, Delvin N’Dinga xxx, Hakan Arslan xx, Fousseni Diabate xx, Mert Hakan Yandaş xx, Emre Kılınç xxx, Arouna Kone x (Erdoğan Yeşilyurt dk. 13 xx)


Yedekler: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Paul Papp, Özer Hurmacı, Gabriel Torje, Serhiy Rıbalka, Sergio Rochet


Teknik Sorumlu: Hakan Keleş


Goller: Abdullahi Shehu (dk. 20) (Bursaspor), Emre Kılınç (dk. 6) (DG Sivasspor)


Sarı kart: Aytaç Kara (Bursaspor)

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 16:56
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