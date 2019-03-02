Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 1 - DG Sivasspor: 1 (İlk yarı) Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’in 24.

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor’u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada N’Dinga’nın pasında hareketlenen Emre, kaleci Okan’dan sıyrıldıktan sonra düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

20. dakikada Yusuf’un sol kanattan ortaladığı topa iyi yükselen Shehu fileleri havalandırdı. 1-1



Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Süleyman Özay xx, Erdem Bayık xx

Bursaspor: Okan Kocuk xx, Barış Yardımcı xx, Aurelien Chedjou xxx, Ertuğrul Ersoy xx, Umut Meraş xx, Staphane Badji xx, Aytaç Kara xx, Abdullahi Shehu xxx, Henri Saivet xx, Yusuf Erdoğan xx, Diafra Sakho xx

Yedekler: Muhammed Şengezer, Santiago Vergini, Iasmin Latovlevici, Furkan Soyalp, Allano Lima, F.Emre Ünver, Onur Atasayar, Burak Kapacak, Ramazan Keskin, Umut Nayir

Teknik Direktör: Samet Aybaba

DG Sivasspor: Tolgahan Acar xx, Douglas xx, Mattias Bjarsmyr xx, David Braz xx, Ziya Erdal xx, Delvin N’Dinga xxx, Hakan Arslan xx, Fousseni Diabate xx, Mert Hakan Yandaş xx, Emre Kılınç xxx, Arouna Kone x (Erdoğan Yeşilyurt dk. 13 xx)

Yedekler: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Paul Papp, Özer Hurmacı, Gabriel Torje, Serhiy Rıbalka, Sergio Rochet

Teknik Sorumlu: Hakan Keleş

Goller: Abdullahi Shehu (dk. 20) (Bursaspor), Emre Kılınç (dk. 6) (DG Sivasspor)

Sarı kart: Aytaç Kara (Bursaspor)

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