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Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 0 - Çaykur Rizespor: 2 (Maç sonucu)

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’in 22.

16 Şubat 2019 Cumartesi 18:05
Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 0 - Çaykur Rizespor: 2 (Maç sonucu)

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında sahasında Çaykur Rizespor’u konuk etti. Müsabaka Rizespor’un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


73. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Lima’nın şutunu Gökhan son anda çeldi.


78. dakikada Muriqi’nin ceza sahasına girer girmez vurduğu şutu Muhammed kurtardı. Penaltı noktasının gerisinden topla buluşan Azubuike’nin şutu ağlarla buluştu. 0-2


90+1. dakikada Lima’nın ceza sahası dışından çektiği şut üstten auta çıktı.



Stat: Bursa Büyükşehir Belediye


Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre İyisoy xx, İbrahim Çağlar Uyarca xx


Bursaspor: Muhammed Şengezer x, Barış Yardımcı x, Santiago Vergini x, Ertuğrul Ersoy xx, Umut Meraş x, Staphane Badji xx, Ramazan Keskin x (Abdullahi Shehu dk. 29 xx), Allano Lima x, Henri Saivet x, Yusuf Erdoğan x (Burak Kapacak dk. 35 xx), Umut Nayir x (Iasmin Latovlevici dk. 80 ?)


Yedekler: Okan Kocuk, Furkan Soyalp, Aurelien Chdejou, F. Emre Ünver, Onur Atasayar, Ali Akman, Jani Atanasov


Teknik Direktör: Samet Aybaba


Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan xx, Mykola Moroziuk xx, Mohamed Aberhoun xxx, Chidzoie Awaziem xxx, Dario Melnjak xx, Abdullah Durak xxx, Azubuike Okechukwu xxx, Umar Aminu xxx (Braian Samudio dk. 76 xx), Fernando Boldrin xxx (Musa Çağıran dk. 69 xx), Aatif Chahechouhe xxx, Vedat Muriqi xxx (Prejuce Nakoulma dk. 84 ?)


Yedekler: Cihan Topaloğlu, Montassar Talbi, Mustafa Saymak, Çınar Tarhan, Koray Altınay, Mehmet Uslu, Orhan Ovacıklı


Teknik Direktör: Okan Buruk


Goller: Aatif Chahechouhe (dk. 12), Azubuike Okechukwu (dk. 78) (Çaykur Rizespor)


Sarı kartlar: Ramazan Keskin, Ertuğrul Ersoy, Staphane Badji (Bursaspor), Chidozie Awaziem, Aatif Chahechouhe (Çaykur Rizespor)

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 18:05
  1. doğa

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