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Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 4 - MKE Ankaragücü: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 30.

28 Nisan 2019 Pazar 21:05
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 4 - MKE Ankaragücü: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Beşiktaş, MKE Ankaragücü’nü konuk etti. Müsabaka siyah-beyazlı takımın 4-1’lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


50. dakikada Burak Yılmaz’ın kafayla indirdiği topu alan Lens, rakibini ekarte ederek ceza yayı üzerinden yaptığı sert vuruşu, Altay kornere yolladı.


54. dakikada Burak Yılmaz’ın sağ kanattan ortasında Altay’ın tokatladığı top Kulusic’ten sekip Vida’nın önünde kaldı. Boş pozisyonda Vida da topu filelerle buluşturdu. 2-0


61. dakikada Lens’in pasında ceza alanı içinde topla buluşan Atiba’ya, Kulusic’in yaptığı müdahale sonucu Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.


63. dakikada topun başına gelen Burak Yılmaz, meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 3-0


71. dakikada Canteros’ın kullandığı serbest vuruşta ceza alanı topa iyi yükselen Alihan’ın kafa vuruşunu Karius kornere yolladı.


72. dakikada Pazdan ile girdiği ikili mücadelede topa dirseği ile müdahale eden Atiba’nın pozisyonunu VAR’da izleyen hakem Halil Umut Meler penaltı kararı verdi.


75. dakikada Boyd’un kullandığı penaltı vuruşunu Karius oyun içine çeldi. Dönen topu Kitsiou tamamlamak istedi ancak vuruşu auta çıktı. Penaltı pozisyonunda Vida’nın, Boyd’un vuruşundan önce ceza alanına girdiği için tekrar VAR’a giden Umut Meler, penaltıyı tekrarlattı.


78. dakikada beyaz noktaya gelen Sacko, topu Karius’un sağından filelerle buluşturdu. 3-1


81. dakikada Kagawa ile verkaç yaparak ceza alanına giren Adem Ljajic, sol çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. 4-1


86. dakikada Canteros’un pasında topu önce göğsünde yumuşatan Boyd’un ardından yaptığı vuruş, direkten oyun alanına geri döndü.



Stat: Vodafone Park


Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Kemal Yılmaz xx


Beşiktaş: Karius xxx, Gökhan xxxx, Vida xxx, Mirin xxx, Caner xxx, Atiba xxx, Dorukhan xxx, Güven xxx (Kagawa dk. 64 x), Lens xxx (Quaresma dk. 76 x), Ljajic xxxx, Burak xxxx (Adriano dk. 88 ?)


Yedekler: Utku, Roco, Mustafa, Oğuzhan, Necip, Muhayer, Larin


Teknik Direktör: Şenol Güneş


MKE Ankaragücü: Altay x, Kitsiou x, Kulusic xx (Alihan dk. 65 x), Pazdan xx, Pinto x, Moke xx, Sedat xxx (Moulin dk. 62 x), Hector Canteros xx, Sacko xx (İlhan dk. 82 ?), Boyd xx, Orgill x


Yedekler: Korcan, Mehmet Sak, Mahmut, Cebrail, Scarione, Sadaev, Kaan


Teknik Direktör: Mustafa Kaplan


Goller: Burak Yılmaz (dk. 8 ve dk. 63 pen.), Vida (dk. 54), Adem Ljajic (dk. 81) (Beşiktaş), Sacko (dk. 78 pen.) (Ankaragücü)


Sarı Kartlar: Mirin, Caner (Beşiktaş), Kitsiou, Sacko, Pinto (Ankaragücü)

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Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 21:05
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